表格: 中国房地产商去年12月销售表现

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透香港1月10日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年12月份的合同销售表现 (除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位): 12月 11月 按月变化 2012年全年 全年目标 .............................................................................. 首创置业 22.6 8.7 +160% 133 120 世茂房地产 38.1 30.54 +24.8% 460.97 350^^^^ 广州富力 30.01 27.5 +9.1% 322 320 龙湖地产 42.7 39.2 +8.9% 401.3 390 恒大地产 76.9 117.9 -34.8% 923.3 800 *保利地产 97.07 87.03 +11.5% 1,017.39 未有透露 *金地集团 42 39 +7.7% 341.5 310 *万科 140.7 171.3 -17.9% 1,412.3 未有透露 *中国海外 56.3 52.2 +7.9% 1,115.2 1,000^^^ *雅居乐 60 32.2 +86.3% 330.7 315^^ 11月 10月 按月变化 2012年累计 全年目标 ................................................................................. 合景泰富 11.54 12.59 -8.3% 112 120 中渝置地 9.36 8.11 +15.4% 67.37 68 注:^碧桂园称2012年销售目标为比上年432亿元的销售额略高. ^^雅居乐称2012年销售目标与上年315.2亿元持平. ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元. ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿. * 为已更新. (完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计