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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 17:34 BJT

表格: 中国房地产商去年12月销售表现

路透香港1月10日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年12月份的合同销售表现
(除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位):
    
                         12月        11月        按月变化    2012年全年   全年目标
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 首创置业                22.6        8.7         +160%       133          120
 世茂房地产              38.1        30.54       +24.8%      460.97       350^^^^
 广州富力                30.01       27.5        +9.1%       322          320
 龙湖地产                42.7        39.2        +8.9%       401.3        390
 恒大地产                76.9        117.9       -34.8%      923.3        800
 *保利地产               97.07       87.03       +11.5%      1,017.39     未有透露
 *金地集团               42          39          +7.7%       341.5        310
 *万科                   140.7       171.3       -17.9%      1,412.3      未有透露
 *中国海外               56.3        52.2        +7.9%       1,115.2      1,000^^^
 *雅居乐                 60          32.2        +86.3%      330.7        315^^
    
                          11月        10月        按月变化    2012年累计    全年目标
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 合景泰富                 11.54       12.59       -8.3%       112           120
 中渝置地                 9.36        8.11        +15.4%      67.37         68
 
  注:^碧桂园称2012年销售目标为比上年432亿元的销售额略高.
     ^^雅居乐称2012年销售目标与上年315.2亿元持平.  
     ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元. 
     ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿.
     * 为已更新. (完)

 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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