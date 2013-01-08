香港金融: 2012年本地基金销售额创新高至514亿美元--基金公会

路透香港1月8日 - 香港投资基金公会周二发布的数据显示,2012年首11个月香港的基金总销售额达514亿美元,超越了2007年全年455亿美元的历史高位,主要受债券基金销情带动.

基金公会主席李定邦称,在过去数年,由于息口一直处于极低水平以及市场避险意识升温,所以投资者均热衷于债券基金及多元资产配置基金等较高收益的投资产品.

但他指出,"债券在过去一段颇长的时间提供了强劲的回报,投资者对其将来表现应有较实际的期望."

去年首11个月,债券基金的销售总额按年上升118%至348亿美元,并录得130亿美元的净流入;股票基金的销售总额则下跌39%至96亿美元,并录得净流出约12亿美元.