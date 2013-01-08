香港个股: 申洲国际两名股东寻求出售高至6.7亿港元股份--销售文件

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月8日 - 据路透周二获得的销售文件显示,针织服装产品制造商--申洲国际 两名股东寻求配售高至6.7亿港元的申洲国际股份.
销售文件显示,一家由申洲国际主席马建荣拥有的公司以及一家由申洲国际多名董事拥有的公司,按每股16.34-16.7港元,合共配售4,000万股申洲国际的股份.配售价较申洲国际周二收市价17.76港元,折让6-8%.
瑞信 负责是次配售安排.
申洲国际主要以代工(OEM)方式为客户制造针织服装产品,主要客户包括括UNIQLO、ADIDAS、NIKE及PUMA等国际品牌.
该股今天收跌0.11%,过去一个月则累计升近17%.(完) (记者 雷美珍; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选