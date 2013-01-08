香港个股: 申洲国际两名股东寻求出售高至6.7亿港元股份--销售文件

路透香港1月8日 - 据路透周二获得的销售文件显示,针织服装产品制造商--申洲国际 两名股东寻求配售高至6.7亿港元的申洲国际股份.

销售文件显示,一家由申洲国际主席马建荣拥有的公司以及一家由申洲国际多名董事拥有的公司,按每股16.34-16.7港元,合共配售4,000万股申洲国际的股份.配售价较申洲国际周二收市价17.76港元,折让6-8%.