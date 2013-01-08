更新版 1-台湾货币市场: 短票利率微幅趋低,市场过剩资金无处消化齐涌向央行

* 银行资金多但需求差

* 等待央行代收隔夜资金队伍长

* 短票利率微跌 (新增拆款及超额准备最新数字)

记者 高洁如

路透台北1月8日 - 台湾银行间短率周二仍在低位.银行资金充裕但需求疲软,在资金无处配置下,短票利率再微幅趋低.

银行交易人士表示,市场资金实在很多,但目前有缺口的银行还不急着回补积数,市场很难找到新的拆入需求.此外,即便有拆入,借方也多只想做隔夜这种短天拆款,一周的需求难以提振.

"一早大家都来排队等代收,但积数还是负的,很有玄机,"一位大型银行资调度人士表示.

交易人士说,虽然排队等着央行收入隔夜资金的队伍很长,但整体银行的准备数字还是负的,可见银行并不见得真的有有那么多资金,部分只是想趁着提存期初多开一点负数缺口,月底再回补.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,上日在0.386%.今日区间在0.295-0.43%,同上日.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.51%,上日在0.388-0.45%.

**短票利率趋低**

短票市场方面,票券商指出,市场上短票的量相当少,尤其是现在才是月初,且去年底之际企业发票的到期日多已跨过农历年前,分散了一部分的资金需求,因此令市场上的短票供不应求,利率再趋低.

今日与银行交易的短票利率主要成交在0.74-0.75%,上日在0.75%.

台湾央行今日共发行239.1亿台币存单,若相较存单到期金额61.6亿,存单发行余额增177.5亿.

本周存单到期总额1兆1,356.8亿台币,本周余日的存单到期情况为:周三1,419亿,周四343.8亿以及周五6,336亿台币.

拆款中心资料 显示,周二超额准备为负312亿台币;累计超额准备为负771亿台币,加计前期1%的超额准备为708亿台币.

**公债RP利率平稳**

公债10天期附买回(RP)利率则大致持稳.钱多券少,券商以到期续做为主,利率多维持在区间低档,并未大举跌破下缘.

证券商交易员表示,市场资金流窜,早上才刚结束与客户的交易,对方随即询问明日是否有券可做.惟目前手中券源相对稀少,可供新承做的案子不多.

"有一家投信从2日排队,到现在还没排到."一券商资金调度人士说.

惟纵然如此,公债与公司债RP利率并未再大举跌破0.70%与0.80%的铁板区.交易员指出,主要是考量与客户间的关系维系,再者则是农历年关前的资金需求.虽然市场有更低的成交纪录,但应该属于少数个案.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,少数低至0.79%.