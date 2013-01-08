中国债市: 交易所高收益债新年难求新气象,政策风险犹存

路透北京1月8日 - 新年伊始,中国股市继去年12月绝地反击后迎来"开门红";然而几家欢喜几家愁,另一方面,交易所高收益债则陷入愈发难卖的境地.市场人士普遍认为其前景堪忧,尤其是担忧政策面风险.

"又要开始卖债了,真不好卖啊!"一位中小企业私募债主承人士感慨道.

虽然股市回暖及城投债持续火爆令高收益债吸引力持续下降,然而市场承销人士预计,今年中小企业私募债的票面利率料仍将维持在去年最高不超过10%的水平,打破僵局恐仍需在发债企业资质上严格控制,以及在销售层面持续创新.

上述中小企业私募债主承人士就表示,市场参与主体太少是市场难以活跃的原因之一,因而今年将在原有券商及阳光私募等主力客户的基础上,进一步开拓与银行的相关合作.

交易所高收益债自去年6月开闸以来,从最初的一抢而空到9月单月颗粒无收,直至10月底受建仓需求提振又稍显回暖,可谓历经波澜.

北京一家券商债券发行部人士指出,虽然总体看,今年"经冷债热"的格局仍将维持一段时间,然而高收益债能否真正让市场接受,其不确定性仍主要来自于政策面,包括未来申报难度会否变化等.

"备案制弄成发审制就没什么意思了,如果真正以市场化形式来做,没有那么多限定,规则明确,那么未来还是可以发展起来的,"上述人士坦言.

据上证债券信息网显示,截至1月8日,上交所共有79只中小企业私募债完成备案,而已成功完成发行的债券数量则不到四成;且根据从承销券商处了解到的情况,部分去年三季度备案至今仍未发行的债券,已因难觅买家等原因放弃发行.