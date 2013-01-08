伦敦美债: 持稳,迎向本周新债标售

中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
路透伦敦1月8日 - 美国公债周二在欧洲市场持稳,上周大跌之后稍事喘息,投资人已经准备好迎接本周的660亿美元新债标售.
上周服务业及就业数据优于预期,使得美国避开财政悬崖引发的避险资产抛盘加剧.
这波抛盘导致10年期公债收益率(殖利率)上周升至八个月高点1.9750%,促使部份投资人于本周回补,并在考虑再次出售前观察更多经济复苏的迹象.
美国10年期公债收益率 最新下跌0.2基点至1.8992%,公债期约 上涨3/64至131-20/32.
"目前10年期公债收益率可能徘徊在1.90%附近,但若美国经济及风险胃纳有进一步好转迹象,可能见到收益率探向2%,"RIA Capital债券策略师Nick Stamenkovic表示.
"新债标售前美债也不太可能上涨,因此近期可能呈现区间波动."
美国财政部周二将标售320亿美元三年期公债、周三标售210亿美元10年期公债、周四则将标售130亿美元30年期公债.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。