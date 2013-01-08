伦敦美债: 持稳,迎向本周新债标售

路透伦敦1月8日 - 美国公债周二在欧洲市场持稳,上周大跌之后稍事喘息,投资人已经准备好迎接本周的660亿美元新债标售.

上周服务业及就业数据优于预期,使得美国避开财政悬崖引发的避险资产抛盘加剧.

这波抛盘导致10年期公债收益率(殖利率)上周升至八个月高点1.9750%,促使部份投资人于本周回补,并在考虑再次出售前观察更多经济复苏的迹象.

美国10年期公债收益率 最新下跌0.2基点至1.8992%,公债期约 上涨3/64至131-20/32.

"目前10年期公债收益率可能徘徊在1.90%附近,但若美国经济及风险胃纳有进一步好转迹象,可能见到收益率探向2%,"RIA Capital债券策略师Nick Stamenkovic表示.

"新债标售前美债也不太可能上涨,因此近期可能呈现区间波动."

美国财政部周二将标售320亿美元三年期公债、周三标售210亿美元10年期公债、周四则将标售130亿美元30年期公债.(完)

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