重温稿-中国央行: 今年政策工具会更综合,存准和利率都有可能使用--货币政策委员

路透北京1月8日 - 中国央行货币政策委员会委员陈雨露表示,2013年货币政策工具会更加综合,将不光依靠逆回购等公开市场操作,存款准备金率和利率政策都有可能会使用.

不过,新浪财经周二报导援引陈雨露并称,由于通胀可能在下半年抬头,因而需把握稳健的货币政策,应将广义货币供应量(M2)增速控制在14%以内.

"今年央行货币政策仍定位为稳健的货币政策,但往往新一届政府的第一年会有所突破,因此越这样就需要越稳健,M2控制在14%以内就是胜利,"他称.

中国央行在2012年中曾两度降息,并从2011年末至2012年5月期间,三次下调存款准备金率.中国去年11月末M2同比增长13.9%,最新路透调查显示,12月末M2增速将维持高位,同比增14%.

担任人民大学校长的陈雨露还预计,今年中国国内生产总值(GDP)增速为8%,这意味2013年即使按照M2增速13%的目标来看,支持8%的经济增长也没有问题.