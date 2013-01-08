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债券 | 2013年 1月 9日 星期三 00:35 BJT

表格: 美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.055%,投标倍数为4.50

路透华盛顿1月8日 - 美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.055 中值 0.050 低值 0.040 投资 0.056 价格/得标 价格 99.995722 高值得标比率 70.54% 投标倍数 4.50 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,000,755,700 总投标 179,947,575,700 竞争性投标得标 39,720,140,000 非竞争性投标得标 280,615,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/01/10 到期日 2013/02/07 CUSIP码 9127955Z0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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