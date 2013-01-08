表格: 美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.140%,投标倍数为4.72

路透华盛顿1月8日 - 美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.140% 中值 0.130% 低值 0.120% 投资 0.142% 价格/得标 价格 99.858444 高值得标比率 11.24% 投标倍数 4.72 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,102,300 总投标 118,033,186,300 竞争性投标得标 24,843,291,000 非竞争性投标得标 156,811,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/01/10 到期日 2014/01/09 CUSIP码 912796AQ2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)