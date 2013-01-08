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市场报道 | 2013年 1月 9日 星期三 03:51 BJT

纽约期市: 可可期货跌至数月低位,阿拉比卡咖啡期货下挫

路透纽约/伦敦1月8日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二微跌至几个
月来最低水准,交易员关注可可主要生产区西非的天气情况,另外阿拉比卡
咖啡期货跌逾3%,回吐前一交易日涨幅.
    
    罗布斯塔咖啡期货和糖期货亦下挫,ICE近月原糖期货贴水幅度创下逾
三个月来最大.
    
    伦敦和ICE可可期货与汤森路透-Jefferies CRB指数 一同下
跌,因美元上涨且交易员密切关注西非干燥季风哈麦丹风.该风料不会影响
西非可可供应.
    
    农户称,哈麦丹风尘土较大,在12月至3月期间从撒哈拉沙漠向南刮,随
着科特迪瓦(象牙海岸)2012/13年作物进入主收割期的最后阶段,这一季风
的强度可能将影响作物的产量和质量.
    
    伦敦5月可可期货 结算价跌21英镑,或1.5%,报每吨1,430英镑,
此前一度跌至1,425英镑,为2012年4月中以来最低位.
    
    ICE-3月可可期货 收低52美元,或2.3%,报每吨2,215美元,为201
2年7月25日以来最低结算价.
    
    出口商估计,自本季从10月开始以来,到1月6日,抵达科特迪瓦港口的
可可数量约为69.6万吨,较上年同期下降近6%.
    
    阿拉比卡咖啡期货亦下跌,3月期货 下挫2.25美分,或1.5%,报每
磅1.4815美元.
    
    3月罗布斯塔咖啡期货 收低48美元,或2.5%,报每吨1,915美元.
    
    原糖期货下跌,触及逾三周来最低水准,交易员指出市场容易跌破近期
交易区间.
    
    ICE-3月原糖期货 结算价跌0.19美分,或1%,报每磅18.67美分.
    
    德意志银行称,由于市场已跌破19美分,可能将跌向16美分,尽管生产
商的惜售或将抑制跌势.
    
    伦敦3月白糖期货 跌5.00美元,或1%,报每吨505.80美元.(完)
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