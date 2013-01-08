纽约期市: 可可期货跌至数月低位,阿拉比卡咖啡期货下挫

路透纽约/伦敦1月8日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二微跌至几个 月来最低水准,交易员关注可可主要生产区西非的天气情况,另外阿拉比卡 咖啡期货跌逾3%,回吐前一交易日涨幅. 罗布斯塔咖啡期货和糖期货亦下挫,ICE近月原糖期货贴水幅度创下逾 三个月来最大. 伦敦和ICE可可期货与汤森路透-Jefferies CRB指数 一同下 跌,因美元上涨且交易员密切关注西非干燥季风哈麦丹风.该风料不会影响 西非可可供应. 农户称,哈麦丹风尘土较大,在12月至3月期间从撒哈拉沙漠向南刮,随 着科特迪瓦(象牙海岸)2012/13年作物进入主收割期的最后阶段,这一季风 的强度可能将影响作物的产量和质量. 伦敦5月可可期货 结算价跌21英镑,或1.5%,报每吨1,430英镑, 此前一度跌至1,425英镑,为2012年4月中以来最低位. ICE-3月可可期货 收低52美元,或2.3%,报每吨2,215美元,为201 2年7月25日以来最低结算价. 出口商估计,自本季从10月开始以来,到1月6日,抵达科特迪瓦港口的 可可数量约为69.6万吨,较上年同期下降近6%. 阿拉比卡咖啡期货亦下跌,3月期货 下挫2.25美分,或1.5%,报每 磅1.4815美元. 3月罗布斯塔咖啡期货 收低48美元,或2.5%,报每吨1,915美元. 原糖期货下跌,触及逾三周来最低水准,交易员指出市场容易跌破近期 交易区间. ICE-3月原糖期货 结算价跌0.19美分,或1%,报每磅18.67美分. 德意志银行称,由于市场已跌破19美分,可能将跌向16美分,尽管生产 商的惜售或将抑制跌势. 伦敦3月白糖期货 跌5.00美元,或1%,报每吨505.80美元.(完)