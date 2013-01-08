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亚洲 | 2013年 1月 9日 星期三 06:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月8日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
    
    
 公司名         股票代码        收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                    
 中国                                                           
 新浪                              51.81      -0.76      -1.45    1381026
 搜狐                              46.45      -1.37      -2.86     535440
 网易                              42.50      -0.52      -1.21     513316
 百度                             101.09      -1.20      -1.17    2863648
 亚信科技                          10.93      +0.25      +2.34     202893
                                                                         
 台湾                                                           
 台湾积体电路                      17.54      -0.16      -0.90    1154047
 联电                               2.09      -0.02      -0.95     613138
 日月光                             4.26      -0.14      -3.18     242874
 硅品精密                           5.26      -0.15      -2.77     866575
 和信超媒体                         1.02      +0.00      +0.00      36423
 友达                               4.40      -0.11      -2.44     257749
 中华电信                          32.52      +0.00      +0.00      25104
 台湾国际航电                      42.25      +0.17      +0.40    1089008
                                                                         
 香港                                                           
 中国移动                          56.90      -0.78      -1.35     256124
 中国联通                          16.42      -0.12      -0.73     205144
 中国电信                          55.01      -0.45      -0.81      22133
 中芯国际                           2.71      +0.07      +2.65     103219
 电讯盈科                           4.33      -0.04      -0.92       1849
 (完)
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