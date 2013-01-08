澳新经济指标预测--1月9日-1月16日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚

波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。