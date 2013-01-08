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亚洲 | 2013年 1月 9日 星期三 06:23 BJT

全球外汇市场1月9日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0030 - 澳洲11月零售销售

-- - 英国央行货币政策委员会(MPC)会议

0930 - 英国11月贸易数据

1100 - 德国11月工业生产

1200 - 美国1月4日当周抵押贷款指数

2145 - 新西兰11月贸易收支

2350 - 日本12月末外汇储备

2350 - 日本资本流动数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (翻译 张荻 审校 王丽鑫)
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