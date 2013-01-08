更新版 1-美股业绩:美铝第四季扭亏为盈,对2013年前景谨慎乐观

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
**获利符合预期**
这次财报对于美铝而言是一次正面转折.由于金属价格持续持于低位,该公司的核心业务铝土矿开采及铝生产近些年遭受打击.
美铝第四季净利为2.42亿美元,合每股盈利(EPS)0.21美元,上年同期为净亏损1.91亿美元,合每股亏损0.18美元.
不计入一次性特殊项目,第四季净利为6,400万美元,或每股盈利0.06美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预期营收为56亿美元,每股盈利0.06美元.
期内营收为58.9亿美元,高于分析师预估,但较上年同期减少1.5%,因铝的平均实售价格略微下滑.
美铝在第四季削减成本12%,部分因为重组费用减少.
该公司2012年铝品实售价格大约下跌11%.(完) (编译 王丽鑫/兰秀娟/王兴亚; 审校 程琳/白云)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选