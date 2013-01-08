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亚洲 | 2013年 1月 9日 星期三 07:48 BJT

更新版 1-美股业绩:美铝第四季扭亏为盈,对2013年前景谨慎乐观

**获利符合预期**

这次财报对于美铝而言是一次正面转折.由于金属价格持续持于低位,该公司的核心业务铝土矿开采及铝生产近些年遭受打击.

美铝第四季净利为2.42亿美元,合每股盈利(EPS)0.21美元,上年同期为净亏损1.91亿美元,合每股亏损0.18美元.

不计入一次性特殊项目,第四季净利为6,400万美元,或每股盈利0.06美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预期营收为56亿美元,每股盈利0.06美元.

期内营收为58.9亿美元,高于分析师预估,但较上年同期减少1.5%,因铝的平均实售价格略微下滑.

美铝在第四季削减成本12%,部分因为重组费用减少.

该公司2012年铝品实售价格大约下跌11%.(完) (编译 王丽鑫/兰秀娟/王兴亚; 审校 程琳/白云)
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