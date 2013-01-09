金砖国家: 1月8日股汇市收盘纵览

路透1月9日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月8日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 下跌0.55%,收报1,069.86点.

中国股市:中国股市沪综指周二收低,前期领涨的券商、保险等金融板块跌幅居前.沪综指 收报2,276.070点,跌9.294点或0.41%,昨日该股指受生物医药板块提振, 震荡收升至逾六个半月高位.上海A股今日成交额为1,055亿元人民币,上交易日为962亿元.沪深300指数 收盘跌0.42%,报2,525.330点.

香港股市:香港股市周二收于一周低点,因官方媒体报导引发地产行业恐面临更加严厉调控的担忧,投资者对中资地产股进行获利了结,终止该板块最近几个月来的强劲涨势.恒生指数 收低0.9%,至23,111.1点,为1月2日以来最低.恒生国企指数 大跌2.2%.

中国汇市:人民币兑美元即期 周二收创近一个半月新高,结汇盘仍占优势.今日中间价意外创出八个月新高,脱离近两个月来的波动区间,刺激客盘购汇和结汇需求轮番上阵,交投较此前升温.交易员称,美元价格下跌引发购汇意愿上升,但中间价脱离此前波动区间后,市场也在猜测监管层是否有意将人民币引向升值,从而令市场更加偏向结汇.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,140点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3381元.

==============================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收跌0.47%,至1,568.640点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高2.11%至833.07点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.64%报30.2120;卢布兑欧元 涨1.48%,报39.6635.

==============================================================

印度股市:收高,受助于ITC等防御类股上涨.美银美林上调印度国家银行(SBI)评级后,后者股价亦上扬.指标BSE指数 收高0.26%,或51.10点,至19,742.52点.NSE指数 收涨0.22%,或13.30点,报6,001.70点.

印度汇市:印度卢比兑美元上涨,得益于资金持续流入本地股市.但惠誉再度对该国债信评等发出警告,凸显出卢比面临的压力.卢比兑美元 收报54.99/00,终结三日连跌.盘中曾一度跌至逾一个月低位55.38.

==============================================================

巴西股市:连续第三个交易日下跌,投资者仍担心能源配给,电力企业类股遭受拖累.圣保罗交易所Bovespa指数 收低1.3%,报61,127.84点.电力公用事业类股 指数继续下滑,跌2.83%,因市场担心水库低水位可能导致能源配给政策.

巴西汇市:雷亚尔下挫,因迹象表明巴西央行不希望雷亚尔进一步上涨.雷亚尔兑美元 下跌0.4%,报2.0373.之前本地新闻机构Estado援引匿名央行消息人士的话报导称,在目前汇率水平上,央行不会继续对去年底所出售美元的回购协议进行展期. ==============================================================

南非股市:收低,Mark Cutifani自AngloGold Ashanti 离任并将执掌Anglo American 的消息,让两家企业股价各自收跌2.83%和收高1.5%.综合指数 收低0.02%,收报40,155.62点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌0.03%,报35,632.41点.综合股价指数 亦微跌0.02%至40,155.62点.