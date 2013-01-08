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市场报道 | 2013年 1月 9日 星期三 07:57 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月9日-1月16日****

路透1月9日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
    
  * 1月7日当周
    
 1月9日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                           公布时段       预估值        前值
 1200     美国抵押贷款指数                      1月4日当周           --       650.3
             再融资指数                                              --     3,528.3
 1315     加拿大房屋开工年率(万户)                    12月        19.50       19.61
 
 1月10日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)            1月5日当周        36.5       37.2
          初请失业金人数四周均值(万人)                                --       36.0
          续请失业金人数(万人)                  12月29日当周       323.0      324.5
 1330     加拿大建筑许可                                11月       -7.6%     +15.0%
               新屋价格                                            +0.2%      +0.2%
 1500     美国趸售(批发)库存                            11月       +0.3%      +0.6%
                                                                          
                 趸售销售                                          +0.6%      -1.2%
 
 
 1月11日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     预估值         前值
 1330      美国国际贸易收支(亿美元)                   11月    逆差413    逆差422.4
 1330      美国进口价格                               12月      +0.1%        -0.9%
              出口价格                                           持平        -0.7%
 1330      加拿大贸易收支(亿加元)                     11月    逆差6.0      逆差1.7
                出口(亿加元)                                       --        381.1
                进口(亿加元)                                       --        382.8
 1530      美国ECRI一周领先指标                 1月4日当周         --        126.4
 1900      美国联邦预算(亿美元)                       12月  赤字225.0  赤字1,721.1
 
  * 1月14日当周
    
 1月14日(一)
 暂无重要经济数据.
 
 1月15日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                           公布时段     预估值       前值
 1245      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)      1月12日当周         --      -4.2%
 1330      美国零售销售(较前月)                        12月      +0.2%      +0.3%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.2%       持平
 1330      美国生产者物价指数(PPI)(较前月)             12月      -0.1%      -0.8%
                               (较上年同期)                         --      +1.5%
               核心PPI(较前月)                                   +0.2%      +0.1%
                      (较上年同期)                               +2.1%      +2.2%
 1330      美国纽约联邦储备银行制造业指数               1月       0.00     负8.10
 1355      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)    1月12日当周         --      +2.1%
 1500      美国企业库存(较前月)                        11月      +0.3%      +0.4%
 
 
 1月16日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                            公布时段     预估值       前值
 1200     美国抵押贷款指数                      1月11日当周         --         --
             再融资指数                                             --         --
 1330     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)              12月       持平      -0.3%
                              (较上年同期)                       +1.8%      +1.8%
           扣除食品和能源的核心CPI(较前月)                       +0.1%      +0.1%
           扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期)                   +1.9%      +1.9%
 1330     美国实质所得(较前月)                         12月      +0.4%      +0.5%
 1400     美国整体资本净流入(亿美元)                   11月         --         13
          外资买入美国公债(亿美元)                                  --        158
 1415     美国工业生产(较前月)                         12月      +0.3%      +1.1%
                                                                        
             产能利用率                                          78.5%      78.4%
 1500     美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场          1月         48         47
          指数                                                          
 1630     美国克利夫兰联邦储备银行CPI                  12月         --      +0.2%
 (完)
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