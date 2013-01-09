《中国报摘》--中国证券报1月9日

* 头版头条:
--中国证监会公布"非上市公众公司监督管理办法"配套规则规定,公司可以自主约定和选择信息披露平台.证监会有关部负责人表示,相应的监管制度安排力求在明确监管要求前提下,赋予公司较大自主选择空间,充分发挥公司自治功能.
* 其他:
--证监会最新公布的行政许可申请受理及审核情况公示表显示,作为首批债券ETF(交易所上市基金)产品,国泰上证5年期国债ETF及其联接基金、博时上证企债30ETF及其联接基金已于1月5日获批.
--为规范证券公司金融衍生品柜台交易行为,中国证券业协会表示,已组织起草"证券公司金融衍生品柜台交易业务规范"等业务规则及配套文件,目前相关征求意见稿已向行业征求意见.
--截至2012年底,包括基金、QFII(合格境外机构投资者)等在内的各类专业机构投资者所持A股流通市值占比为17.40%,较2011年底上升1.73个百分点.分析人士指出,这表明随着政策效应逐步累积,股票市场结构不断优化.
--国家发展和改革委员会有关人士表示,为控制部分地区蔬菜价格过快上涨,发展改革委正积极研究落实相关减免流通环节费用,降低流通环节成本等措施.一些地方已开始动用价格调节基金,降低流通环节成本,努力稳定蔬菜价格.
--上海期货交易所相关负责人表示,基于"国际平台、净价交易、保税交割"的原油期货基本方案经过反复优化,逐步趋于完善;在交易所层面,与原油期货相关的法规和配套制度的修订目前基本完成,技术系统的准备也在紧锣密鼓地进行.
--新三板市场即将迎来新的制度规则,近期有关部门将正式发布相关业务规则;市场期待已久的拆细交易单位、推出做市商、引入个人投资者等制度设计有望陆续发布,其中个人投资者入场资金门槛或设定在300万元人民币.
--分析人士预计,去年12月CPI同比涨幅约为2.4%,全年CPI同比上涨2.7%左右;分析人士并表示,受春节及天气等因素影响,预计今年一季度物价同比或继续回升.
--华远地产 董事长任志强表示,今年房地产价格将出现稳中有升的态势,其理由在于供需关系的失衡,且对于供应端的低迷,目前尚看不到有所改变的迹象.
--保利地产 2012年全年累计实现签约额1,017.39亿元,同比增长38.91%;此外公司近期共获得14个项目,土地成交总价约107.1亿元.
--光大银行 发布2012年业绩快报显示,公司去年实现净利润达236.22亿元,同比增长30.74%.
--中联重科 对于媒体报道澄清称,公司不存在"财务造假,将部分未实际销出甚至是不存在的订单计入正常销售额内,以夸大利润表现"的情况.
--知情人士透露,2012年国网公司实际完成电网投资同比微增1%,预计2013年电网投资达3,182亿元,将较2012年增加逾80亿元,同比增幅4%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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(整理 边竞; 审校 曾祥进)