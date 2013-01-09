《中国报摘》--其他报纸重要消息1月9日

**上海证券报**
--作为全国性场外市场运营管理机构,全国中小企业股份转让系统拟定于下周举行揭牌仪式,其业务规则及部分配套细则也将发布实施.
--第五轮药品降价启动,国家发改委决定自2013年2月1日起对20类药品调整最高零售限价,400多个品种、700多个代表剂型规格将面临不同程度的降低限价压力.
--中国人民银行昨日颁发第五批26张第三方支付牌照,至此央行已累计发放223张支付机构牌照.
--工信部昨天公布《移动通信转售业务试点方案》(征求意见稿);业内人士认为,移动通信转售业务的实施,意味着民间资本进入电信行业迈出了重要一步.
--北京环保局网站披露,凤凰卫视 旗下的凤凰都市传媒科技股份有限公司拟在A股上市,近期正在接受环保核查公示,公示期为1月6日-10日.
**证券时报**
--记者获悉,江信、前海开源、中原英石和华润元大四家基金公司先后获得证监会发放的"准生证",国内基金公司将增至77家.
**第一财经日报**
--知情人士称,近日有央行官员透露,2012年银行业盈利增速为18%,该官员并预计,2013年银行业盈利增速可能会降到8%,部分银行可能出现负增长.
--中国石油和化学工业联合会信息与市场部副主任祝昉预计,2012年国内原油产量将达2.07亿吨,或创下产量新高.(完)
(整理 边竞; 审校 林高丽)