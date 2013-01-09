中国经济:新型城镇化是解决城乡和区域差距的基本途径--副总理

路透北京1月9日 - 大力推进城镇化是中国新一届政府施政理念的重要内容,国务院副总理李克强近日再次强调,积极稳妥推进新型城镇化是解决中国城乡和区域差距的基本途径,而其核心在于人的城镇化,关键在提高城镇化质量.

新华社周二援引李克强会见法国经济和财政部长莫斯科维奇时讲话称,中国发展不平衡的矛盾突出,最大差距是城乡差距和区域差距,缩小两大差距是实现现代化的必然要求和战略选择,也会激发巨大的发展潜力,是较为长期的过程.

"积极稳妥推进新型城镇化,就是直面两大差距,是复杂的系统工程,也是解决的基本途径."李克强称.

他认为,城镇化的核心是人的城镇化,关键在提高城镇化质量,并破解城市二元结构,推动现代农业发展,走出生态、节能、集约的城镇化路子.

李克强此前已多次强调,中国要依靠改革实现没有水分的真正发展,而城镇化是发展最大的潜力.本地媒体近期报导,全国城镇化规划草案已经基本成型,决策部门目前考虑从户籍制度改革、土地制度改革、住房政策完善、财税体制改革、地方投融资体制改革以及行政区划调整六大方面着手,为今后的城镇化快速健康发展,提供强有力的体制和政策支持.

目前,中国的城镇化率刚超过50%,如按户籍人口计算仅35%左右,远低于发达国家近80%的平均水平.

李克强希望能与法国等已高度城镇化的欧洲国家,在理念、技术、市场等方面加强合作.中国已于去年同欧盟签署城镇化共同宣言.(完)