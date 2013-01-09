《香港报摘》--其他报纸重要消息1月9日

* 明报

--市场传出,在香港专做移民顾问生意的景鸿顾问拟招股集资约1亿港元,并且委聘新鸿基金融为其保荐人.景鸿移民顾问创办人关景鸿表示,早于2011年构思上市,但若上市市盈率只有4倍、8倍左右,并不值得上市. * 星岛日报

--长远房屋策略督导委员会周四(10日)召开第三次正式会议,并首度进行分组讨论.据了解,当局将向委员分析近年数据,首次锁定25岁至39岁的家庭组群及35岁以上的公屋申请单身人士,为主力提供住屋协助.

--新政府首份“财政预算案”将于2月底公布,政府原本预期今年度将录得35亿港元赤字.但会计师事务所罗兵咸永道估计,香港今年度将有近290亿港元盈余,又相信至今年3月底,香港的财政储备将达近7,000亿港元,相当于政府21个月的开支.

--贵州习酒副总理胡波表示,习酒计画最快于本年内来港上市,惟未有透露集资额,只谓去年销售达30亿元人民币.

--由长实 发展的北京洋房项目誉皇殿二期,项目去年沽出150伙,合计套现超过15亿元人民币,为北京销情最佳的洋房项目.发展商预期,最后一批洋房将于本年第二季推出,并将会有百分之二至三的提价空间,料入场价逾1,000万元人民币. * 苹果日报

--社保基金披露,于去年12月31日,以平均价13.28港元沽出120万股海通证券,持股量减至8.99%.

--会德丰 表示不会因为政府的压抑楼市措施而更改投地计画,今年仍会继续投地,目标主要是九龙东及其他住宅地皮. * 东方日报

--消息透露,万科 拟仿效中集集团 ,以介绍形式来港上市,而现有B股股东可选择现金,或把股份过户至万科于香港委托的券商持有.据悉,中信证券为万科是次B转H股上市计划的安排行,并预计有关计划将于本周内有公布.

--合生创展 公布,建议发行美元面值优先票据.未计合生,今年至今已有佳兆业 、碧桂园 及世茂房地产 宣布发债,合共筹20.5亿美元. * 文汇报

--由和黄 与盐田港集团合资的深圳盐田港区宣布,盐田国际集装箱码头自2007年吞吐量突破1,000万标准箱后,至今累计集装箱吞吐量超1亿标准箱.

--戴德梁行估计今年政府或会继续推出新措施,全年楼价将因而升幅收窄,料升约5%至10%,豪宅更有可能零升幅. * 大公报

--TCL通讯 发盈警,表示面对智能手机市场竞争激烈,拖累低端功能手机的平均售价及毛利率,加上研发及销售费用增加,预期2012年全年业绩将录得亏损.