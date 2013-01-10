港报社评: 铁腕打假上市利A股熊转牛--信报1月10日

中国证监会启动对IPO打假的财务专项检查工作.据业内估计,当前逾880家申请IPO的在审企业,或有约300家不符要求而被踢出轮候之列,此举既有助缓和申请待批的堰塞压力;通过强化信息披露,提高企业上市质素,也对当前A股投资气氛好转有利.

这次财务专项检查工作,包括证券商自查、证监复核及现场抽查三部分,以彻底暴露IPO在审企业的风险.可以看到,把自查工作责任由发行人、保荐机构和会计师事务所共同承担,自查不力则会受到严惩,不可谓不严,相信也令若干不符条件者知难而退.然而,若以此重手来纠正新上市企业盈利不符,同时作为疏导IPO申请的手段,缺乏对市场结构全方位的系统整治,恐怕只能收一时治标而无治本之效.

事实上,去年经济不景气,不少公司包括申请IPO在审企业,业绩难免下滑,因此,证监会对造假上市、隐瞒盈利倒退等信息加强监管,防止劣质企业鱼目混珠上市,势在必行,而且剔除不符资格的在审企业上市,对今年A股发展也是正面的消息.

从更宽的发展角度看,如今中国要转换增长模式,提高全要素生产率,必须有一个具深度、高流动性的金融市场.照目前形势看,今年加强金融改革,除了推动利率自由化外,看来会加快向民间资本和外国资金开放金融市场的步伐.

另一方面,人民币国际化也需要中国开放金融市场的支撑,道理很简单,因为只有当外国人相信用人民币投资能够获取较高而稳定的回报,才会积极持有,国际化才有坚实基础.因此,加快金融改革,提高金融监管效率,优化股市的市场效率,是当务之急.

短期来看,上证综指重上2,000点水平,冲破市场心理关口,加上在中国经济今年加速复苏的基础和市场预期下,证监会对IPO雷厉风行打假,展现了一定的改革决心,增加市场信心,一定程度有利A股今年造好.但从长远角度看,建立一个具市场定价效率、信息透明的市场运行秩序,提升企业的管治水平,并且包含一个有效监管机制的市场,才能真正重建投资者的信心. (A02)