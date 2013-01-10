港报社评: 弹劾闹剧真荒唐,"缔造历史"更荒诞--文汇报1月10日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
反对派议员昨日在立法会动议启动弹劾特首议案,动议提出的三条理据均违反事实和法理,是一出荒唐闹剧,理所当然被否决.事实上,梁宅僭建是无心之失,事件并不涉及诚信问题,更与“严重违法或渎职行为”风马牛不相及.反对派动议弹劾特首,并非只针对梁振英个人,而是要贬损特首形象,打击管治团队士气,阻碍和瘫痪特区政府施政,这显然违反香港整体利益和市民愿望.
实际上,市民对反对派无休无止地借梁宅僭建事件倒梁,已感到极度厌倦和反感.目前距离施政报告发表不足一星期,梁宅僭建事件必须划上句号,社会应聚焦施政报告,让梁振英集中精力处理经济民生问题.
动议提出的三条指控,完全是欲加之罪,何患无辞,是对梁振英捏造莫须有的罪名.梁宅僭建只是违规,并非违法,此种情况在香港多如恒河沙数,就是联合提出动议的27名反对派议员,他们大多数都存在僭建问题.
反对派利用梁宅僭建事件发动无休无止的倒梁攻势,他们在立法会先后提出不信任议案、引用特权法调查和动议弹劾,并且他们都知道必定会被否决,也明白市民可能对梁振英僭建事件的讨论已感到厌倦,但他们还是要纠缠不休,企图以此打击特区政府管治威信,给特区政府施政造成困难,这与市民利益和愿望背道而驰.社会各界应排除干扰,聚焦施政报告,支持梁振英和特区政府坚定信心,迎难而上,集中精神处理重要政策事宜及民生课题,为港人谋福祉. (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计