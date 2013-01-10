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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 09:24 BJT

港报社评: 弹劾闹剧真荒唐,"缔造历史"更荒诞--文汇报1月10日

反对派议员昨日在立法会动议启动弹劾特首议案,动议提出的三条理据均违反事实和法理,是一出荒唐闹剧,理所当然被否决.事实上,梁宅僭建是无心之失,事件并不涉及诚信问题,更与“严重违法或渎职行为”风马牛不相及.反对派动议弹劾特首,并非只针对梁振英个人,而是要贬损特首形象,打击管治团队士气,阻碍和瘫痪特区政府施政,这显然违反香港整体利益和市民愿望.

实际上,市民对反对派无休无止地借梁宅僭建事件倒梁,已感到极度厌倦和反感.目前距离施政报告发表不足一星期,梁宅僭建事件必须划上句号,社会应聚焦施政报告,让梁振英集中精力处理经济民生问题.

动议提出的三条指控,完全是欲加之罪,何患无辞,是对梁振英捏造莫须有的罪名.梁宅僭建只是违规,并非违法,此种情况在香港多如恒河沙数,就是联合提出动议的27名反对派议员,他们大多数都存在僭建问题.

反对派利用梁宅僭建事件发动无休无止的倒梁攻势,他们在立法会先后提出不信任议案、引用特权法调查和动议弹劾,并且他们都知道必定会被否决,也明白市民可能对梁振英僭建事件的讨论已感到厌倦,但他们还是要纠缠不休,企图以此打击特区政府管治威信,给特区政府施政造成困难,这与市民利益和愿望背道而驰.社会各界应排除干扰,聚焦施政报告,支持梁振英和特区政府坚定信心,迎难而上,集中精神处理重要政策事宜及民生课题,为港人谋福祉. (A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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