港报社评: 南周显人民改革梦,中央勿拒--经济日报1月10日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
中国“南方周末”新年献词吁推行宪政,惟文章疑被官方删改,风波更不断闹大,除传媒力挺南周外,社会各界亦纷纷支持.此反映民间对政改与开放媒体的诉求高涨,中央应广纳民情,勿拒于门外,才能凝聚促国家强大的力量.
中国官方不应视南周文章踰越中央红线,因中央既已高举依法治国的旗帜,就要推行宪政.只有尊重宪法、落实宪政、高举法治,才能做到依法办事,让社会相信法律是人民的保护伞,才可望凝聚社会共识,推动其他重大改革,尤其政治改革,令国家发展继续前进.
外界虽忧南周风波揭示中国宪政路说易行难,惟此亦凸显民间对改革有强大诉求,因除有多家传媒力挺南周外,更有不少知识分子、演艺界人士、以至普通民众自发以不同方式支持南周,这种情况在过去相当罕见.
中国传媒挺南周,固因资讯流通长期被严控,传媒不甘只担当官方传声筒,希望藉扩大报道空间、争取更大新闻自由,以加强监督政府,扮演社会的良心,成为推动社会前进的正能量.
而此诉求实已在民间长期积累,中国政治改革长期滞后、资讯管制亦未能跟上社会发展,各阶层力挺南周,不单是认同其见解,更显示民间对实践法治、推行改革、开放传媒的呼声日趋高涨.
故就算有关方面今次能压住南周的宪政呼声,其实意义并不大,中央新领导班子不但要尽快妥善化解南周风波,抚顺民情,更端视中央如何凝聚人民的改革诉求,赢取人民的支持,推动中国深化改革,建立真正富强、安定、民主的国家.(A12)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计