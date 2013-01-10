港报社评: 填海造地策划新市镇,应对土地房屋需求--明报1月10日

特首梁振英下周三发表的首份施政报告,土地和房屋供应肯定是重中之重.最值得注意的是梁振英提出什么长远规划蓝图,就土地供应开拓新局面.据知施政报告将提出填海造地计划,如果属实,这是正确的方向,可以逐步回归政府主导土地供应的局面,为解决香港楼市供不应求的困局创造有利的条件.

但无论是填海或发展新市镇,以近年保育意识高涨,政府的规划会遇到不少阻力.如何做好谘询,释除环保人士的疑虑,是计划能否顺利推行的关键.另外,现在的长远规划,实际上为下一代筹谋.所以,政府的谘询工作,应该注意两个方面.

1)政府要透过公众参与,达至凝聚共识,政府要有足够时间向市民解释,听取意见,让市民看到谘询的诚意,使日后相关工作得以顺利推行.2)这次谘询,政府要鼓励,甚至组织年轻一代发表意见.今次重新启动填海,涉及下一代的生活和发展空间,关乎下一代甚至再下一代港人的福祉,所以应该多听取年轻人的意见,政府只要提出足够资料和理据,相信可以协助年轻人作出有利于解决香港土地不足的抉择.

梁振英的施政报告只要发出清晰信号,让市民知道政府全力解决土地供应问题,在供应预期增加情下,市民毋须急于置业而买贵楼.另外,配合长远规划,让市民看清楚短期、中期、长期的供应和需求,加上复建居屋等协助中等入息人士置业的政策措施,多管齐下,有望稍为纾缓因为住屋、楼价而衍生的市民怨怼. (A02)