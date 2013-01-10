港报社评: 莫为倒梁挺梁,忽略发展大计--星岛日报1月10日

随着弹劾动议被否决,立法会的倒梁议程暂告一段落,但社会上挺梁和倒梁对峙并未休止,双方阵营宜避免争议撕裂社会,应让各界重新聚焦为香港的发展谋出路.

社会上对梁振英应否下台的争议,短期内不会随同法律程序告一段落.反对梁振英做特首的人士,继续觉得他透过隐瞒僭建骗得特首宝座;支持者则认为他就算在处理僭建问题上有过失,不宜围绕瑕疵纠缠不休,应该让他有多点空间去解决民生问题.支持也好,反对也好,大家的基本原则,都应该是为香港好,不宜为了梁振英去留的单一议题,严重影响社会各方面的发展.

弹劾动议辩论过去,还有6天,梁振英就要上立法会发表他第一份施政报告,社会应争取多点注意力,放在香港发展的种种问题.作为特首,梁振英要处理的,不仅是个人诚信问题,还要在带领社会前进方面交足功课,除了房屋、环境、养老等逼切问题外,香港的均富和创富能力都需要提升.

均富方面,不少组织已经开出了清单,包括尚待梁振英履行的竞选承诺细项.创富方面,香港面对来自四面八方的挑战和机遇.以保持国际金融中心地位为例,这既是带动经济和就业的重要引擎,又符合国家发展战略目标,当中人民币业务是最大的亮点.香港占了近水楼台和先试先行的优势,但是各国已急起直追.

港人要不断创富,才能够改善生活水平,社会容许争议,但不宜为了争议而忽略各方面发展,否则到了最后,无论倒梁挺梁都会成为输家. (A04)