港报社评: 莫为倒梁挺梁,忽略发展大计--星岛日报1月10日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
随着弹劾动议被否决,立法会的倒梁议程暂告一段落,但社会上挺梁和倒梁对峙并未休止,双方阵营宜避免争议撕裂社会,应让各界重新聚焦为香港的发展谋出路.
社会上对梁振英应否下台的争议,短期内不会随同法律程序告一段落.反对梁振英做特首的人士,继续觉得他透过隐瞒僭建骗得特首宝座;支持者则认为他就算在处理僭建问题上有过失,不宜围绕瑕疵纠缠不休,应该让他有多点空间去解决民生问题.支持也好,反对也好,大家的基本原则,都应该是为香港好,不宜为了梁振英去留的单一议题,严重影响社会各方面的发展.
弹劾动议辩论过去,还有6天,梁振英就要上立法会发表他第一份施政报告,社会应争取多点注意力,放在香港发展的种种问题.作为特首,梁振英要处理的,不仅是个人诚信问题,还要在带领社会前进方面交足功课,除了房屋、环境、养老等逼切问题外,香港的均富和创富能力都需要提升.
均富方面,不少组织已经开出了清单,包括尚待梁振英履行的竞选承诺细项.创富方面,香港面对来自四面八方的挑战和机遇.以保持国际金融中心地位为例,这既是带动经济和就业的重要引擎,又符合国家发展战略目标,当中人民币业务是最大的亮点.香港占了近水楼台和先试先行的优势,但是各国已急起直追.
港人要不断创富,才能够改善生活水平,社会容许争议,但不宜为了争议而忽略各方面发展,否则到了最后,无论倒梁挺梁都会成为输家. (A04)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计