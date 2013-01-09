专栏节选 :台北的房价,台北的建筑--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月10日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 当台北市房价几乎和纽约曼哈顿相差无几之际，也到了彻底思考台湾不动产市场结构的时候了。

一九八八年，一本英国杂志的封面仍深植我的脑海，说的是日本房市泡沫的故事。封面放了四张可用十万英镑购买的物件图片：苏格兰城堡、美国独栋三层楼房、伦敦的破旧套房，以及东京的一间厕所。

虽然台北市的不动产还没涨到如日本般的程度，但如果全球持续进行量化宽松货币政策，或是中国资金开始流入台湾，台北市的房价恐将继续攀高。

台湾政府一直竭尽所能地压抑房市需求，以免房价更进一步上扬；这虽可以理解，但坦白说，限制台北市不动产的需求，完全起不了任何作用；既帮不了那些想要在台北市购屋的人，也无助于不动产开发产业（然而这个产业却可以提供可观的就业机会）。甚至，对于改善台北市本身的实体居住环境也没有好处。

另一个有效抑制房价的手段是提高供给量，但政策上不但没这么做，反而在紧缩供给，例如停止公有地拍卖、都更阻碍重重。

ＩＦＲＳ（国际会计准则）已经上路，更影响到不动产开发商的建案融资；小型建商无法再依完工比例认列获利，资产负债规模势必要扩大才行。另外，政府刺激供给计画──开征空屋税，也胎死腹中。

不动产或许是最仰赖政府法规的产业，从建照许可、容积率、基础设施和房贷成数，都受到政府的监管。首都的外貌或许是最能显现政府效能的表征，因此都市更新的必要性是毫无疑义的。

信义、大直和内湖是都市发展计画的范本，这些地区建物的品质，应该是全台，甚至全台北市最好的了。

有了这些正面案例，政府就应该加把劲，拆掉台北市满街老旧、危险及丑陋的建筑，兴建具有公园、停车场等多功能设施及高品质大楼。

不动产开发商本身也应承担起应有的社会责任，不动产的发展方向应将奄奄一息、枯萎的地区，转化为让大众生活、工作、购物和玩乐的繁荣空间；进而使用更具效率的材料，建造冬暖夏凉的绿色建筑。

最后，政府也应该鼓励，而非限制寿险公司投资不动产。要改善不动产的品质，有实力的单一业主将是重要关键。

台北市是全球租金收益率最低的城市之一，因此，降低台北市居住成本的好方法之一，就是增加出租不动产的数量，而寿险业者是极少数能满足这项需求的公司。 这对寿险业者也有好处，他们可因此获得长期稳定的收益来源，减轻其长期保单亏损的包袱。

数十年来，台北市不动产开发的相关基本法规不曾大幅修改过，当在台北市生活的人们，得支付和曼哈顿相仿的房价时，政府也该让台北市的居住品质提升到与亚洲其他首都城市一样的水准。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.