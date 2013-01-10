《香港重要政经日程》--1月10日-1月16日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
==================今日重要政经消息=====================
1月10日(周四)
--10:00 浪潮国际 特别股东大会.
--10:30 粤首环保 特别股东大会.
*--15:15 运输及房屋局局长与传媒会面.
*--16:00 香港工业总会就经济情势暨展望等举行记者会.
==================近期重要政经消息=====================
1月11日(周五)
-- 金利通 公布中期业绩.
--10:00 宏安集团 特别股东大会.
--10:30 四海国际集团 特别股东大会.
--11:00 骏新能源 特别股东大会.
--11:00 中国信息科技 特别股东大会.
--11:30 万德资源 特别股东大会.
--11:30 富豪酒店 特别股东大会.
--15:30 北京发展 特别股东大会.
--16:00 联合基因集团 特别股东大会.
1月12日(周六)
--10:30 泓淋科技 于山东举行股东特别大会.
1月14日(周一)
-- 亚洲金融论坛.
-- 香港秋季/冬季时尚周(至1月17日).
-- 香港金管局公布2012年12月外汇基金境外资产.
--10:00 三宝科技 于南京举行股东特别大会.
--14:00 勇利航业 股东特别大会.
1月15日(周二)
-- 亚洲金融论坛.
-- 迅捷环球 首次公开发行挂牌.
--12:00 香港交易及结算所有限公司 媒体餐叙.行政总裁李小加将简报2013-2015年策略.
--15:00 百富环球 股东特别大会.
*1月16日(周三)
-- 香港特区行政长官梁振英提出施政报告.
-- 亚洲私募股权论坛.
-- 金轮天地控股 首次公开发行挂牌.
--09:30 中国民航信息网络 于北京举行临时股东大会.
--11:00 励晶太平洋 股东特别大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计