港报财经评论: A股ETF缘何值博--经济日报1月10日

A股ETF缘何值博/ 林瑞芬

港股昨窄幅上落,续随A股无方向整固,收市升0.46%,报23,218点.国指跌势也回顺,收市升0.88%,报11,817.大市成交额754.7亿港元.中联重科 极速澄清造假指控,但股价也难逃回吐,昨最多跌9%,收市跌6.4%至11.04港元.就中资股常被指造假帐,司空见惯,但就算是行内分析师,成功如张化桥,他在近作也承认好难察觉,一般小投资者更甚.小投资者可能之应变之策只能够”有疑虑即闪,消疑虑再埋堆”,短线而言,判势中联重科如守于上升轨10.2港元之上,算是消化了被指控的疑虑.对投资中资股总是抱半信半疑,担心公司造假,又怕主席手脚不乾净,但又不想错过这条中国巨龙再腾飞良机.小投资者只有两大选择,一是精挑港资上市公司,参与中国内地业务程度高的,如九仓 及恒隆系.

此外,收集一篮子中资股——A股ETF,现在选择较多,不单可以行业作选择、也可以看成交额、派息情况,以及溢价高低作比较才精选.安硕A50中国 属上市较久的ETF,故交投一向较为畅旺,以图势判断,现价水平正值中期关键位,临近下跌通道以及近月3次遇阻顶位约11.74港元,如确认突破,中期反覆挺进升势展开,回试15港元也不是太过苛求,20%以上潜在值博空间,可以10%下限作止蚀参考.论溢价高低,合成基金无疑较高,如A50现价的溢价约7.8%,想拣溢价较低的实物基金,南方A50 或华夏沪深300,溢价分别约4.6%及3.2%.

A股自上月才明显起步,望春季反弹浪可延续.一来,上市公司盈利于2013年将有改善,据中金公司报告预计,2012年A股上市公司整体盈利料倒退1.5%,其中非金融股类盈利倒退最大,达14.7%.不过,2013年将有回升动力,预计为7.6%的增长幅度,最主要是得益于销售收入增速的小幅加快,以及去库存压力有所降低之后的利润率水平逐渐回稳.金融股类,内银股估计平均盈利为单位数字增长,不良贷款反弹,无疑为风险.据中国内地评级机构中诚信国际发表报告指出,自2011年3季度以来,银行不良贷款余额连续4个季度上升达710亿元人民币,原因在民间借贷资金链断,经济增长放缓对实体经济的冲击,重工业首当其冲.不过,中诚信认为情况已可控,内银体系受到严格监管,较高的拨备和资本金水平可张开安全网.二来,QFII获厚利,食过料会翻寻味,这是股场人士的普遍心理,做到”见好即收”要好高EQ.(B05)

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通胀升温无阻国指闯关 /余少文

中国内地股市待变,限制国企指数昨日反弹力度,随着中国进出口贸易数据今日披露,去年12月宏观经济数据陆续登场,通胀率或见7个月高位,惟市场已预期通胀升温,相信无阻国指消化沽压后升破12,000点.虽然昨日沪深300指数升、上证综合指数跌,但升跌幅度不足1点,反映中国内地股民观望,也令国指仅反弹103点或0.9%,收11,817点,成交额降至162亿港元,约73%主板H股随大市上升.红筹指数则升42点或0.9%,收4,712点,成交额73亿港元.其实,国指自1月2日急升以来,到随后3个交易日在12,000点前的”吊颈”和”十字星”,到前日的阴烛,这组合可视作”黄昏之星”看待,除非指数能升破12,000点,即升破”黄昏之星”高位,否则有机会下试去年最后一个交易日低位11,315点.担心国指会出现裂口下跌,若然出现下跌裂口,则会跟1月2日的上升裂口组成”岛形顶”利淡形态,也不利后市,故后市最好升,否则国指或有机会下试11,000点.

早前指出,中国内地A股踏入今年1月面对解禁股压力,已预期A股会是反覆及影响国指走势,而今日开始是中国部委陆续公布去年12月份宏观经济数据的日子,打头阵是进出口贸易数据,周五轮到CPI和PPI数据,季度GDP等则留待下周五披露.若然投资者观望数据,不排除会令A股以及中资股未来一个多星期继续整固,而A股目前旗形待变,一旦向上突破,则国指有机会升越12,000点.A股上破的催化剂短期或是经济数据,市场较为关心明日公布的通胀数据,彭博预测CPI升至2.3%,低略于中国内地普遍预期的2.4%,不管是2.3%还是2.4%,都会是去年6月以来最高的通胀率.而同期PPI虽料下跌1.8%,但跌幅会是7个月以来最小,进一步印证制造业PMI数字回升.

然而,中国内地食品价格去年11月开始回升,11月通胀率也升至2.0%,随着天气寒冷,价格有升无跌,市场已预期12月份CPI继续上升,升势或会延续到今年2月,因为2月是农历新年,通胀压力较大.但通胀回升是市场及中国所预期,除非通胀超预期,否则对大市应不会带来负面影响.反而是A股估值偏低,若去年第4季GDP一如预期回升至7.8%或以上,可结束季度GDP升幅连续七季回落的走势,反而可刺激A股走高,从而带动国指突破.(B06)