专栏节选 :中国经济注入新活水--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月10日出版的当期「老谢开讲」专栏) 二○一二年全球股市出现了两个极戏剧性的市场，一个是一九九○年以来一直向下调整的日本股市，一个是○七年大涨后遇到金融海啸，猛烈向下修正的深沪股市。一个是二十几年来全球最虚弱的股市，一个是金融海啸之后基期最低的市场。这两个因为钓鱼台事件关系格外紧张的国家，都找到了改变经济颓势的题材，股市奋力发威。

扭转日本股市长期不振的力量是日圆贬值，一二年十一月以来，日圆受到新任日本首相安倍晋三心战喊话，他要求日本从通缩走向通膨，甚至把通膨目标值订在二～三％，他扬言采取强力宽松手段，并要求日银总裁就范。这个雷霆万钧的气势，让日本自民党重返执政之路，日圆从七十七圆兑一美元左右，突然之间急速贬值到八十八．四一圆兑一美元，日圆的贬值，也让日本股市士气大振。

**日经指数成为亚洲超强势市场**

日经指数在一九九○年左右，最高一度涨到三八九五七点的历史天价，此后，随着日圆升值走向「失落二十年」的颓势，○八年金融海啸之后，日经指数最惨跌到六九九四．九点，此后日经指数一直在八○○○～一万点之间盘旋，但是，在一二年第四季却出现了新的变化。

日本股市在「安倍效应」中大幅上涨，日经指数在一二年十月十五日从最低八四八八．一四点起涨，这个位置与一一年底日经指数的封关八四五五．三五点相差无几。随着日圆强力贬值，日经指数在一二年第四季强力拉升了二二．四六％，全年大涨二二．九四％，日经指数在一二年的封关指数是一○三九五．一八点。

过去，日本股市的表现在亚洲总是敬陪末座，但是一二年日经指数的涨幅与香港恒生指数旗鼓相当，在亚洲股市的表现属前段班，领先日本股市涨幅的国家只有东协的菲律宾、泰国及金砖四国的印度。进入一三年，日本股市更是奋力冲刺，到元月七日已大涨到一○七四三．六九点，日经指数摇身一变，成为亚洲超强势的市场。

而领导日股大涨的几档重型股，如成衣业的连锁品牌UNIQLO股价写下二二八九○日圆的天价，另外工具机的FANUC也创了一七一三○日圆的历史纪录。但是引领日股风骚的，则是受到日圆贬值士气大振的汽车类股，TOYOTA的股价在过去一年中，从二三三○日圆大涨到四三二五日圆，日野︵ＨＩＮＯ︶、五十铃、大发工业︵DAIHATSU︶都创下海啸以来的新天价。

日圆的贬值，为因长期升值一蹶不振的日本产业带来新动力，不过全世界没有一个国家可以长期靠货币贬值来改变经济的颓势，日圆贬值具有短多效应，日本必须在日圆贬值中找回自己的产业竞争力，否则日圆贬值只是短多长空。日圆贬值之后，日本若不能在全球竞争中找回过去二十年失去的竞争力，日本股市最后仍会现出原形。

另一个异军突起的市场，非中国莫属。中国的经济成长率全球名列前茅，但股市的表现却几乎敬陪末座。一二年中国深沪股市以小涨收盘，只领先下跌四．六五％的西班牙，而十二月股市是深沪股市最关键的转捩点。

一二年中国股市跌跌不休，一直到十八大完成之后才找到转折点，上证一直到十二月四日的一九四九．四五七点才止住跌势。有人形容「一九四九」是神秘关键的「数字密码」，因为一九四九年是中国共产党建立中华人民共和国的一年，若是一九四九不守，恐怕要退到「一六四四」── 满清入关那一年。

**Ｂ股转Ｈ股,提供股市短线拉升题材**

上证从十二月四日的一九四九点拉升，到一二年结束封关，上证以二二六九．一三点收盘，一举超越一一年封关指数二一九九．四一七点，让上证全年出现三．一七％的涨幅。

而从十二月四日的最低点来算，单是一二年十二月的拉升，就让指数涨升了一六．三九％，上证指数在十二月大涨二八九．○一点，上海Ａ股涨三○二．八点，这其中涨幅最大的是深圳Ｂ股，单月大涨一○三．一五点，深圳Ｂ股大涨最大的题材是Ｂ股转Ｈ股。

率先发难的是深中集︵深圳中集集团︶透过介绍方式，直接Ｂ转Ｈ。由于深圳Ｂ股以港币计价，没有货币转换的问题，中国证监会将一摊死水的Ｂ股市场转化成为有活力的Ｈ股，让深圳Ｂ股士气大振，深中集Ｂ股到了香港，股价表现反而超越了Ａ股，这么一来，使得所有在深圳Ｂ股挂牌的企业士气大振，接续第二棒的万科Ｂ股也跟着大涨。

进入一三年深圳Ｂ股涨势停不下来，到元月七日，深圳Ｂ股已大涨到七五九．九一点，从第四季的最低点五四九．一○九点起算，深圳Ｂ股近几个月来已狂涨三八．三九％，成为全球表现最亮眼的市场。

深圳Ｂ股转Ｈ股，提供了中国股市短线拉升的题材，但让中国股市找到充沛新动能的最大动力，来自十八大之后，预料将出任新任总理的李克强提出的「城镇化」新诉求。李克强说，城镇化是中国未来几十年推动经济发展最重要的力量，十八大之后，习近平风尘仆仆视察各地，仿效邓小平南巡精神，轻车简从，树立亲民形象。另一方面，奋力整治贪腐，他让各方检举贪官，同时逐步建立阳光档案，逐渐让官员财产透明化，而李克强则祭出城镇化目标，让中国经济找到新的活水。

李克强的城镇化，指的是将农村人口转化为城市人口，农村劳动力向工业及服务业移转的过程，人口在城市聚集会产生显着的经济规模效应，大幅降低私人与公共投资的平均成本和边际成本。为服务转入的人口，城镇将增加基础设施和公共服务的投资，同时城镇化可提高原农村人口的收入，带动相关消费。

一一年中国的城镇化率已达五一．三％，但仍属「不完全城镇化」，大批原农村人口虽居住在城镇地区，并被统计为城镇居民，但其户籍并没有迁入城市，导致医保、教育及就业都受到限制。

如果扣除这些没有城镇户籍的人，中国真正城镇化率只有三五％。所以，李克强才会再三强调，中国未来的几十年，最大的发展潜力在城镇化，推动城镇化要走工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展的路子。

**未来十年带动四十兆元人民币大投资**

李克强这个强力宣示，在一二年十二月召开的中共中央经济会议中，首度将城镇化单独列主要任务，确立城镇化对推动经济成长的重要性。其中土地与户籍，尤其打破牢不可破的户籍制度是关键，改户口容易，但是跟户口相挂钩的利益、社保、教育、就业是重点，在城镇化的大纲领架构下，城镇化改革的相关配套措施将陆续出笼，包括新的户籍制、社会保障、医疗卫生、教育。

中国国家发改委主导的「全国促进城镇化健康发展规画（二○一一～二○二○）」初稿编制完成，城镇化在未来十年将带动四十兆元人民币的大投资。华夏基金的董事总经理兼投资总监温亮说：「城镇化人们很容易理解为房地产化、起楼起商场，但中国城镇化的内涵比这个大很多，包括土地改革、农民原先居住的房屋及土地合法移转，在三、四线城市的户口改革、计画生育改革、大部制︵大部门体制︶改革，都是城镇化的目标，这是中国抓紧改革的机遇期。」

温亮表示，新的领导班子倾向质量而非数量，着重无水分的质量增长，中国治大国如烹小鲜，要兼顾政策延续性及考虑各方利益。他认为一三年是中国改革之年，投资主题离不开城镇化，不同板块会呈现完全不同的际遇，而这也是一二年十二月以来，中港股市一洗颓势的最重要关键。

温亮所说的不同板块有不同际遇，自从城镇化喊出，中国的地产类股大受激励，中国的地产股从深万科、深深房、招商地产、金地集团、保利地产、中粮地产，到中房股份，股价显着上涨。而在香港挂牌的地产股从合生创展、富力地产、碧桂园、绿城中国、雅居乐、龙湖地产、中国海外、华润地产等涨幅都十分惊人，地产股成为推动城镇化第一个亮点。

**地产、燃气、原物料股皆受惠**

而从房地产引出的燃气股，威力更是惊人，像昆仑能源从过去五港币急涨到十六．九八港币，摇身变成绩优股。在香港挂牌的新奥能源、中国燃气、中油燃气、华润燃气、港华燃气、安东油田服务、天伦燃气、中海油服、宏华集团，及配送燃气的珠江钢管等，涨幅都十分惊人。

从房地产起动，拉动中国股市最大的动力，则来自银行股的强力大涨。上证挂牌的招商银行跌到九．五四元人民币又涨到十三．九七元人民币，工商银行、建设银行、交通银行、中国银行、中信银行股价明显上涨，加上保险股的中国人寿与平安保险带领，指数空间加大。

最具代表性的是在香港挂牌股价一向平淡的民生银行，在第四季发动攻势，从五．三五港币大涨到九．八三港币，股价大涨八三．七四％，蛰伏很久的中国银行类股像旱地拔葱一般跃升而起，使得深沪港股市涨升力道更扎实。

从城镇化又引出原物料的需求，钢铁、水泥等产业又奋起。以水泥股为例，从海螺水泥、华润水泥、西部水泥及台泥国际、亚泥中国股价都明显上扬；钢铁股从宝钢、鞍钢、包钢、鞍钢新轧钢、到太原不锈刚等股价也出现显着翻扬景象。像第四季以来，海螺水泥Ｈ股就从十九．一港币大涨到二十九．七五港币，钢铁股的鞍钢新轧钢从三．四四涨到六．七八港币，几乎是大涨一倍。

原物料产业从过去宏观调控以来一直受到压抑，如今逐渐苏醒，与此同时中国加快公共建设，又带动中铁、南车时代、中国南车、中国交通建设等铁公路建设股的表现。

当然，城镇化目标最后的诉求是消费，中国的消费股一直保持强劲的多头攻势，过去这一年来，台商经营的统一中国控股、旺旺、康师傅，一直到通路的高鑫控股，股价表现都很出色，在香港上市的维他奶、蒙牛、合生元、中国食品、中国粮油、长寿花股价的表现都很出色。

从消费的诉求再转化到医疗教育，中国的医药股也跟台湾的生技新药股一般逐渐受到重视。

过去一年来，广州药业股价从四．一一港币大涨到十九．六六港币，最近的中国生物制药从一．八四港币涨到四．○七港币，涨了近两倍。其他如四环医药、精优药业、微创医疗、回药集团、联邦制药、康哲药业、利君、瑞年国际、复星医药及罗欣药业，都成了市场追逐的焦点。

城镇化提供了深沪股市动力燃料，也让深沪股市走出谷底。以上证来看，上证○七年最高涨到六一二四．○四点，受到金融海啸撞击，上证在○八年跌到一六六四．九二五点，上证在金融海啸中跌掉七二．八％，这个重跌，也让深沪股市从此遁入空头市场，这次城镇化题材能不能扭转中国股市长空格局，从此迈向牛市，仍有待考验，但至少已确立是有一次像样的熊市大反弹。

目前，深沪股市已站上年线，这是一一年五月跌破年线之后，暌违了近两年的多空易位格局，中国股市开始扭转颓势。

深沪股市从○七年跌势迄今，一方面下跌时间漫长，技术面有利深沪股市在一三年进行大反弹。一三年若中国证监会能在ＩＰＯ︵首次公开发行︶数量设限，在大小非释股能稍有调控，中国深沪股市会成为全球最有看头的股市，Ａ股、Ｂ股到Ｈ股，都值得期待。

中国官方如何看待城镇化？

发言时间 发言者 重要内容

9月15日 社科院 2000至2011年间，中国城镇化率由36.2%提高至51.3%，但属「不完全城镇化」。

11月28日 李克强 中国未来最大的发展潜力在城镇化，推进城镇化是要走工业化、信息化、城镇化、农业现 代化同步发展的路。

12月4日 政治局 要积极稳妥推进城镇化，增强城镇综合承载能力，提高土地节约集约利用水平，有序推进 农业转移人口市民化。

12月16日 中央经济工作会议 城镇化是中国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在，要积极引导城镇化 健康发展。

12月19日 李克强 城镇化就是最大的内需。把农民工逐步转为城市市民，需要推进户籍制度改革；城镇基础 设施和保障房建设，还要完善融资和管理机制。

12月21日 发改委 《全国促进城镇化健康发展规画》初稿称，城镇化将在未来10年带动人民币40兆元投资。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.