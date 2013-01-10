港报财经评论: 逆向投资买股建议--信报1月10日

逆向投资买股建议/ 习广思

股市派对已近尾声,此刻会有哪些现象出现?投资者并不想错过最后高潮.另边厢,投行报告发功,低残股向来没人理会,开始有分析员”照顾”,然后发现大合唱原因,不是”抽水”,便是发债.细看之下,不难发现全城一面倒看好,连最后一批看淡的投资者也转变看法,因为股市不断升,他们已经没有本钱看淡.调整期或将来临,高追无谓,入市宜买落后股.更理想的选股时间,应是公司公布盈利后,再判断是否吸纳.资金轮流转动,同时出现股东配股、基金减持等消息,意味部分股票反弹后,已到达基金心目中的减持位.后市有两点可留意:一、”抽水”及减持考验市场承接力.二、资金获利后的行动,是撤退?是”换马”?即一边要获利,一边要想随后买什么,尤其是中国股票基金在去年11月已见净流入,资金流入代表要增加持货,否则会变成现金.

中国内地将于本周五公布CPI,下周将公布GDP,中国内地A股急弹后,近日静待数据出炉.港股周二回吐后,资金昨日追落后、炒细股,资金转至香港地产股.恒指昨天上升107点,收报23,218点,成交额754亿港元,沽空比率7%.近日多家发展商出尽法宝推新盘,在低息效应下,政府”双辣招”效用渐减,地产股整固后转强,新地 、恒地 突破一年新高.虽然去年地产股股价大涨,但以目前7-8倍市盈率看,加上去年下半年积极推盘带来的收入,估值依然偏低,有望接力支撑大局.指数于高位争持,方向不明,股市焦点继续在一批落后的中小型股份,配合大成交,全日有47只股份升幅超过10%.简单归纳,寻宝游戏落在太阳能股、风电股、二三线内房股、工业电子股身上.

股市禾雀乱飞,大部分都是追落后,这些股份大上大落全因钱作怪,炒作政策及技术走势多于一切.股市寻宝游戏正在进行,投资者选股应有个人依据,且要配合个别落后股走势.有数只股票值得一谈,例如中芯 获大行唱好.匹克 和安踏 股价升穿250天线,高股息及行业见底憧憬是其”投资故事”.比亚迪电子 、中聚电池 憧憬盈利改善,但盈警风险不可忽视.(B02)

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欧罗淡友小心跌眼镜/ 苏子

不少机构投资者、小投资者及分析员今年大多看好美元.市场普遍预期,今年美国经济仍处于良好的复苏势头,欧罗区则最少在上半年仍将处于衰退阶段,故欧罗汇价将在今年面临较长期的沽压,并有利美元造好.市场亦相信日本央行将加大”印银纸”力度,故对今年日圆走势构成较沉重的沽压.因此,市场上以看好今年美元表现为主导,绝不令人感到意外.若今年美国经济仍处于良好的复苏势头里运行,则美国应可担当全球经济复苏火车头的角色,并带动欧罗区的出口,使欧罗区经济今年得以避免陷入收缩的情况.因此,如欧罗区今年的经济表现并非像市场般那么悲观,那便要小心欧罗汇价未必一定面临长期沽压,反而更可能吸引资金趁低吸纳,支持欧罗出现较明显的上升浪,结果令市场上众多的看淡的投资者也大跌眼镜.至于美元亦因为欧罗汇价的造好,未必能在今年内有较出色的表现.

目前市场人士大多相信,欧罗兑美元稍后若反弹至1.3130-1.3170之间,将是入市建立短仓的良机.若然稍后欧罗兑美元升至上述阻力区域时却出现一攻即破的情况,预料汇价稍后将有望突破上月19日的1.3309高位,展开新一轮上升浪.

黄金价格经过上周四及周五的杀好仓活动后,后市走势已可看高一线了.昨天回升至每盎斯1,665.90高位,已略为突破10天SMA的1,662.80美元阻力,如今天进一步突破并企稳在20天SMA阻力以上,将上试本月3日的1,689.95美元高位.一旦突破此高位阻力,相信50天SMA阻力亦可轻易突破,随后考验日线一目均衡图云雾区的1,734美元的顶部阻力.(B14)