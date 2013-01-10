中国新债: 财政部下周三将招标发行300亿元固息国债,期限一年

路透上海1月10日 - 中国财政部周四公告称,将于下周三(16日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行300亿元人民币固息记账式国债,期限一年.

刊登中国债券信息网上的公告显示,该期债为财政部今年第二期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用混合式招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期国债1月17日开始计息,1月17日至1月21日进行分销,1月23日起上市交易(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (--发稿 刘昕; 审校 张喜良)