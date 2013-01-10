《即时观点4》中国去年社会融资规模15.76万亿,12月新增贷款低于预期

路透北京1月10日 - 中国人民银行周四公布,2012年全年社会融资规模为15.76万亿元人民币,比上年增加2.93万亿元,其中,全年新增人民币贷款8.2万亿元.

央行数据并显示,2012年12月新增人民币贷款4,543亿元,低于路透调查中值的5,500亿元;12月末广义货币供应量(M2) 同比增长13.8%,略低于14%的路透调查中值;人民币贷款余额同比增15.0%,路透调查中值为15.2%. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 主要数据: --12月新增人民币贷款4,543亿元(路透调查中值为5,500亿元),11月为5,229亿元 --去年社会融资规模为15.76万亿元人民币,比上年增加2.93万亿元 欲浏览12月数据详情,请点选 欲浏览12月M2和人民币贷款图表,请点击(link.reuters.com/qaj25t) 以下为市场人士的评论:

--中国农业银行金融市场部 李刚:

尽管12月新增人民币贷款稍低,但当月的社会融资总量却维持高位,表明金融脱媒带来的非银行信贷融资等直接融资的快速增长,这给中国经济短期恢复继续予以支撑,而且当月M1同比增速继续加快也表明企业经济活动扩张.初步看,中国上半年经济继续伴随着补库存等因素恢复,下半年有望维持平稳.

金融机构人民币存款在四季度末的12月份新增规模较三季度末的9月新增规模减少,和去年同期增长相异,这表明金融机构从追求存款数量增长,逐渐向追求质量增长转变,并寻求数量和质量的增长的平衡.

鉴于货币数据继续增长和经济活动的扩张,这可能会推动今年上半年中国债市收益率曲线陡峭化,利率债中枢较去年水平提升20-30个基点(bp).

--澳新银行中国经济师 周浩:

新增贷款这块比较低,但社会融资总额又有点偏高,全年数据将近16万亿,12月也超过了1.6万亿,确实是比较高的,除了企业债之外,银行承兑汇票、信托及委托贷款这几块应该都是比较明显的增加,12月份贷款放的比较少,还是因为银行的额度相对较紧,但总体来说还好.

去年全年8.2万亿的增量也在8-8.5万亿的预期之中,今年预计新增信贷将在9万亿左右,但更重要的还是要看社会融资总额数据,因为其反映了更真实的融资状况.

从数据看,目前的实际政策环境已经是挺宽松的,货币政策上暂时也没有必要进行进一步的调整.

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强:

12月信贷虽然看起来低一点,但社会融资等数据还是和各项经济指标相匹配的.而且从开年来新增贷款的新增情况来说,应该是温和放量了.因此金融对经济支持情况总体来说还不错.

2013年的经济形势,上半年的话,增速方面肯定会有一些波动,经济回升不会是一帆风顺.但就全年来看,今年总体增速比2012年会有小幅的回升,当然更多的升幅我觉得要看下半年.

至于政策展望,一季度前货币政策和财政政策应该不会有太大变化.二季度以后,可以关注财政政策,因为城镇化的进展和实施,可能会让财政政策有所行动.

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩:

全年信贷数据基本接近我们预期,年初定的信贷目标是7.5万亿,但当时还看不出通胀明显下行,下半年觉得保增长的压力会有所增加,如何实现保增长和管理通胀预期之间微妙的平衡,就应该在8-8.5万亿之间取个均衡,8.2万亿兼顾了这两个目标.我们预计2013年非金融信贷在9万亿左右,增速略降低.

社会融资规模中债券融资规模上升,这也是2012年的目标,是利率市场化后的必然结果,用更多直接融资替代间接融资,社会融资总量增速快于信贷,也体现了融资来源多样化的政策取向.利率市场化改革开启后,未来几年基本上都会有这个趋势.今年会进一步扩大,结构上会更偏向直接融资.我们预计2013年非金融债券融资在3万亿左右.

M2我们预计2013年在13.5-14%,央行之前已在例会中提到引导货币信贷平稳适度增长.同时要考虑到今年的通胀是有回升的压力,要管理预期.从这两方面看,一是要稳定货供量,这是大前提,但因为通胀预期,M2增速可能比去年略有下降.

--中国银行战略发展部高级经济师 周景彤:

12月的社会融资总量处全年各月份的较高值,这表明企业融资渠道越来越多元化,不能再单独关注贷款数据了.12月的人民币贷款略低于市场预期,主要有两个原因:北方基建施工受季节性影响,施工减少;年末从监管政策上贷存比等考核角度出发,银行可贷资金不足,传统银行倾向于年初多放贷,后期少放贷,银行维持3:3:2:2的全年贷款比例格局.

2012年全年人民币贷款8.2万亿元,略高于市场预期7.5-8万亿,最主要的原因是四季度经济趋稳回升,贷款需求有所增加,前三季银行有贷款,但企业需求不足,四季度则贷款需求相应有所增加.

预计2013年人民币贷款新增在8.5万亿,M2保持在14%左右,社会融资总量达16万亿,主要是预计全年经济企稳回升,因此社会融资总量会比2012年有所回升.

--申银万国资深分析师 董德志:

12月份银行增量较低几乎是惯例.一方面年底了贷款额度受限,银行放贷的意愿都不强,宁愿在开年的1月份放款;另一方面监管层要求一些表外业务年底前必须回到表内,也是影响因素之一.因此可以预计今年1月的贷款规模肯定不会低.

至于全社会融资总规模去年的确是发展的比较好,相信今年会继续有所扩大,毕竟中央经济工作会议已经提到要扩大全社会融资规模.我们预计会到3.5万亿,比今年的2.93万亿更大.但目前的矛盾之处在于清理影子银行,可能会导致债券市场规模扩大,而信托融资规模压缩.

--兴业银行首席经济学家 鲁政委:

2012年数据和预测差不多,信贷比较正常,但社会融资规模总体显得比较高,尤其是12月,可以说是超预期的增长.我觉得今年一季度和二季度,中国经济都应该是回升的.在这个过程中,需要注意的,要处理好稳增长和防范金融风险的关系.

货币政策方面,从中央提出的降低融资成本解读,我们认为还有放松空间和可能.具体的手段,可以是降低公开市场逆回购利率,降准和直接降息等.前两个,一季度可能就会见到,降息预计会稍晚一些.当然这些手段的运用与否,还要结合世界其他经济体的经济情况具体考虑.

至于说财政政策,虽然有城镇化可能引发的需求,但我们觉得,在给定的财政预算赤字前提下,要避免项目过度审批,以免出现巨大的资金缺口,为未来留下隐患. --国开证券宏观经济研究员 杜征征:

无论是12月新增人民币贷款,还是全年贷款都稍低于预期,监管层可能是有意识的进行了信贷调控,对应的提升直接融资规模.另外一点,因为此前四万亿的刺激,在未来的几年都将是贷款偿还集中期,那么违约风险有可能会有所显现,央行有意识降低贷款占社会融资规模的比重,可以有效控制风险.

去年企业通过发债融资的规模明显提升,未来几年可能都将延续这样的趋势.货币政策方面,我们认为,考虑其他国家宽松政策流动性的"放水"、中国本地经济正在温和复苏、且国内通胀长期上涨压力犹存三个因素,预计短期将以观望为主. **相关背景**

--中国央行去年召开的最后一次货币政策委员会例会指出,当前中国经济金融运行总体平稳,物价形势基本稳定,未来将继续实施稳健货币政策.

--中国央行调查统计司司长盛松成日前撰文称,去年央行允许商业银行存款利率上浮,完成了存款利率市场化改革"三级跳"中的"第一跳".下一步可进一步扩大甚至放开中长期定期存款的上浮区间,待时机成熟后再逐步扩大短期和小额存款利率上浮区间,直至最终放开上浮限制.