中国信用债评级: 鹏元资信将超日太阳主体评级由AA下调至AA

* 发行主体:上海超日太阳能科技股份有限公司
* 发行量及品种:10亿元人民币五年期公司债(11超日债
* 评级公司:鹏元资信评估有限公司
* 评级调整情况:主体评级由AA下调为AA-,展望维持负面
* 超日债信用等级由AA下调为AA-
路透上海1月9日 - 陷入借款违约风波的中国上海超日太阳能科技股份有限公司 周三公告称,鹏元资信评估公司将其主体长期信用等级由AA下调为AA-,评级展望维持负面;其发行的11超日债 信用等级亦相应下调为AA-.
鹏元资信表示,受光伏行业景气度下滑、光伏产业链资金紧张等因素影响,超日太阳应收账款规模大幅增加.且其应收对象主要分布于受欧债危机影响较大地区,应收账款回收风险较大.
同时该公司销售收现比大幅下降,现金生成能力减弱.目前超日太阳有息债务规模较大,货币资金规模大幅下降,且公司大股东持有的超日太阳股权已基本质押,财务弹性降低,资金压力和偿债压力加大.
数据显示,截至2012年9月底,超日太阳应收账款余额为33.42亿元人民币,较当年3月底增长了7.08亿元,增幅达26.87%;2012年1-9月,该公司收现比为0.48,较当年1-3月降低了0.25.
超日太阳并称,鹏元资信在下调公司主体和债项评级的同时,将其列入信用评级观察名单.
受欧债危机,以及美国和欧盟相继启动对中国光伏产品反倾销立案调查影响,中国光伏行业在2012年步履维艰.此前江西赛维LDK 亦因偿债压力巨大,主体评级被下调至BBB+,不过其发行的短期融资券还本付息有惊无险,已按期兑付.
近日相似事件还有:联合信用评级有限公司日前发布报告,将庞大集团 公司主体信用等级由"AA+"下调至"AA",评级展望为稳定,并将2011年公司债11庞大02债项信用等级下调至"AA".
超日太阳去年12月发布公告,称因拟披露重大事项,公司股票自2012年12月20日起停牌.停牌前收报5.11元.(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)