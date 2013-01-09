中国债市: 资金利率续跌带动利率互换稳中略降,曲线料趋陡峭化

路透上海1月9日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周三稳中略降,中短端交投活跃,通胀等宏观数据陆续将发布,机构对经济走势的预期偏谨慎乐观,不过资金利率跌势近期料难抑,预计IRS短端会区间震荡为主,中长端上行的可能性则更大,曲线趋于陡峭化.
"CPI和GDP就要公布了,大家对经济的预期偏谨慎乐观吧,很差的可能性不大,应该是慢慢好起来,所以IRS这块会是陡峭化操作为主,短的区间震荡,中长端往上走."上海一商业银行交易员称.
上海另一商业银行交易员也指出,机构对经济企稳复苏的预期在场内基本得到反应,短线高点或已浮现,目前来看,春节的资金前景亦算乐观,最近机构亦加大了建仓力度.
国家统计局将于周五(11日)公布CPI和PPI数据,下周五(18日)公布第四季GDP增速等其他数据.路透综合20余家机构预测中值结果显示,随着前期"稳增长"政策逐步起效,内需开始走出低谷,中国四季度经济增速预计缓慢回升至7.8%,证实中国经济已进入企稳复苏阶段.就12月单月而言,受季节性因素影响,通胀将略有回升,CPI同比涨幅预计升至2.3%.
中国银行间资金市场周三早盘质押式回购利率 整体重心继续下移,年初以来的资金宽裕局面仍在延续,机构资金需求偏弱,短期内回购利率跌势难抑.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.3675/3.4700 3.3030/3.3900 3.5190/3.6040 3.6980/3.7920 3.7180/3.9860
上日 3.4500/3.5520 3.3375/3.4250 3.5500/3.6367 3.7267/3.8233 3.7325/4.0275
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变动 -0.0825/-0.0820 -0.0345/-0.0350 -0.0310/-0.0327 -0.0287/-0.0313 -0.0145/-0.0415
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.(完)
(发稿 丁淑琴；审校 黄凯)