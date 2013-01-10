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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 11:52 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 
    
一、新债招标:
    
中国国电集团60亿人民币九个月超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),民生银行和兴业银行主承
招商证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA),工行等主承
广汇汽车服务公司15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行和工行主承
福建交通建设集团3亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),国开行主承
武汉中原电子集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 
广汇汽车服务公司5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行和光大银行主承   
中国铁物3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),农行主承   
广东广业资产5亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承   
苏州新兴产业2.06亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA),建行和国开行主承   
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二、新债上市:  

新疆广汇实业投资集团15亿元一年期短融041360002,票面利率5.16% 
国中天津水务公司2亿元一年期短融041358002,票面利率5.60% 
华立集团6亿元一年期短融041351001,票面利率5.50% 
河南宛西制药3亿元一年期短融041353001,票面利率5.64% 
兴源轮胎集团6亿元一年期短融041353002,票面利率5.64% 
深圳茂业商厦公司8亿元三年期中票1382002,票面利率5.52%
双鸭山大地城建10亿元七年期固息债1280480,票面利率6.55%
重庆北飞实业10亿元七年期固息债1280482,票面利率7.13%
东台城投15亿元七年期固息债1280484,票面利率7.10%
盘江投资控股集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280491,票面利率5.63%
洛阳城投12亿元七年期固息债1280494,票面利率6.89%
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三、缴款: 
    
国家开发银行60亿元一年期固息金融债130201,票面利率3.32%
国开行60亿元三年期固息金融债130202,票面利率3.8934%
国开行60亿元五年期固息金融债130203,票面利率4.1617%
国开行60亿元七年期固息金融债130204,票面利率4.3251%
国开行60亿元10年期固息金融债130205,票面利率4.43%
安信证券10亿元三个月期短融
绍兴黄酒集团2.5亿元一年期短融
包钢稀土 10亿元一年期短融
亚太机电集团1.6亿元一年期短融
四联仪器仪表2亿元一年期短融
西王集团10亿元五年期中票
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四、还本付息:
    
中国国家开发银行 500亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债070226到期兑付,基本利差0.75%
乌鲁木齐经济技术开发10亿元七年期固息债1280004付息,票面利率8.58%    
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
    
    --中国金融期货交易所总经理张慎峰称,上市国债期货条件已具备、时机已成熟;郑州商品期货交易所理事
长张凡表示,郑商所目前正在研究论证马铃薯期货可行性,正积极研究推动动力煤、粳稻、晚籼稻等新品种上市
. 

    --全国乘用车市场信息联席会数据显示,去年乘用车的累计产销量分别为1,540.97万辆和1,468.22万辆,同
比分别增长6.9%和6.8%;乘联会预计,2013年全年汽车市场增幅为5%.
 
    国家统计局周五公布12月工业品价格指数(PPI)        (11月为-2.2%)
                   12月居民消费价格指数(CPI)      (11月为2%)
             1/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布
             12月城镇固定资产投资                 (1-11月为20.7%)
             12月社会消费品零售总额                (11月为14.9%) 
             12月工业增加值                       (11月为10.1%)
             12月房地产投资和销售情况月度报告        
             12月70个大中城市住宅销售价格月度报告    
             1/27公布1-12月规模以上工业企业利润      (1-11月为3%)
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   注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

 (整理 康熙泽/李宏薇；审校 丁淑琴/刘昕)

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