《中国债券市场每日交易备忘》--1月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国国电集团60亿人民币九个月超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),民生银行和兴业银行主承 招商证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA),工行等主承 广汇汽车服务公司15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行和工行主承 福建交通建设集团3亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),国开行主承 武汉中原电子集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 广汇汽车服务公司5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行和光大银行主承 中国铁物3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),农行主承 广东广业资产5亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承 苏州新兴产业2.06亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA),建行和国开行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 新疆广汇实业投资集团15亿元一年期短融041360002,票面利率5.16% 国中天津水务公司2亿元一年期短融041358002,票面利率5.60% 华立集团6亿元一年期短融041351001,票面利率5.50% 河南宛西制药3亿元一年期短融041353001,票面利率5.64% 兴源轮胎集团6亿元一年期短融041353002,票面利率5.64% 深圳茂业商厦公司8亿元三年期中票1382002,票面利率5.52% 双鸭山大地城建10亿元七年期固息债1280480,票面利率6.55% 重庆北飞实业10亿元七年期固息债1280482,票面利率7.13% 东台城投15亿元七年期固息债1280484,票面利率7.10% 盘江投资控股集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280491,票面利率5.63% 洛阳城投12亿元七年期固息债1280494,票面利率6.89% ============================================================================ 三、缴款: 国家开发银行60亿元一年期固息金融债130201,票面利率3.32% 国开行60亿元三年期固息金融债130202,票面利率3.8934% 国开行60亿元五年期固息金融债130203,票面利率4.1617% 国开行60亿元七年期固息金融债130204,票面利率4.3251% 国开行60亿元10年期固息金融债130205,票面利率4.43% 安信证券10亿元三个月期短融 绍兴黄酒集团2.5亿元一年期短融 包钢稀土 10亿元一年期短融 亚太机电集团1.6亿元一年期短融 四联仪器仪表2亿元一年期短融 西王集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息: 中国国家开发银行 500亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债070226到期兑付,基本利差0.75% 乌鲁木齐经济技术开发10亿元七年期固息债1280004付息,票面利率8.58% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国金融期货交易所总经理张慎峰称,上市国债期货条件已具备、时机已成熟;郑州商品期货交易所理事 长张凡表示,郑商所目前正在研究论证马铃薯期货可行性,正积极研究推动动力煤、粳稻、晚籼稻等新品种上市 . --全国乘用车市场信息联席会数据显示,去年乘用车的累计产销量分别为1,540.97万辆和1,468.22万辆,同 比分别增长6.9%和6.8%;乘联会预计,2013年全年汽车市场增幅为5%. 国家统计局周五公布12月工业品价格指数(PPI) (11月为-2.2%) 12月居民消费价格指数(CPI) (11月为2%) 1/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 12月城镇固定资产投资 (1-11月为20.7%) 12月社会消费品零售总额 (11月为14.9%) 12月工业增加值 (11月为10.1%) 12月房地产投资和销售情况月度报告 12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月为3%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 康熙泽/李宏薇；审校 丁淑琴/刘昕)