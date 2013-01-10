《中国债券市场每日交易备忘》--1月10日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国国电集团60亿人民币九个月超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),民生银行和兴业银行主承 招商证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA),工行等主承 广汇汽车服务公司15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行和工行主承 福建交通建设集团3亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),国开行主承 武汉中原电子集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 广汇汽车服务公司5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行和光大银行主承 中国铁物3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),农行主承 广东广业资产5亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承 苏州新兴产业2.06亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA),建行和国开行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 新疆广汇实业投资集团15亿元一年期短融041360002,票面利率5.16% 国中天津水务公司2亿元一年期短融041358002,票面利率5.60% 华立集团6亿元一年期短融041351001,票面利率5.50% 河南宛西制药3亿元一年期短融041353001,票面利率5.64% 兴源轮胎集团6亿元一年期短融041353002,票面利率5.64% 深圳茂业商厦公司8亿元三年期中票1382002,票面利率5.52% 双鸭山大地城建10亿元七年期固息债1280480,票面利率6.55% 重庆北飞实业10亿元七年期固息债1280482,票面利率7.13% 东台城投15亿元七年期固息债1280484,票面利率7.10% 盘江投资控股集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280491,票面利率5.63% 洛阳城投12亿元七年期固息债1280494,票面利率6.89% ============================================================================ 三、缴款: 国家开发银行60亿元一年期固息金融债130201,票面利率3.32% 国开行60亿元三年期固息金融债130202,票面利率3.8934% 国开行60亿元五年期固息金融债130203,票面利率4.1617% 国开行60亿元七年期固息金融债130204,票面利率4.3251% 国开行60亿元10年期固息金融债130205,票面利率4.43% 安信证券10亿元三个月期短融 绍兴黄酒集团2.5亿元一年期短融 包钢稀土 10亿元一年期短融 亚太机电集团1.6亿元一年期短融 四联仪器仪表2亿元一年期短融 西王集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息: 中国国家开发银行 500亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债070226到期兑付,基本利差0.75% 乌鲁木齐经济技术开发10亿元七年期固息债1280004付息,票面利率8.58% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国金融期货交易所总经理张慎峰称,上市国债期货条件已具备、时机已成熟;郑州商品期货交易所理事 长张凡表示,郑商所目前正在研究论证马铃薯期货可行性,正积极研究推动动力煤、粳稻、晚籼稻等新品种上市 . --全国乘用车市场信息联席会数据显示,去年乘用车的累计产销量分别为1,540.97万辆和1,468.22万辆,同 比分别增长6.9%和6.8%;乘联会预计,2013年全年汽车市场增幅为5%. 国家统计局周五公布12月工业品价格指数(PPI) (11月为-2.2%) 12月居民消费价格指数(CPI) (11月为2%) 1/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 12月城镇固定资产投资 (1-11月为20.7%) 12月社会消费品零售总额 (11月为14.9%) 12月工业增加值 (11月为10.1%) 12月房地产投资和销售情况月度报告 12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月为3%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 康熙泽/李宏薇；审校 丁淑琴/刘昕)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计