(重发)更新版1-新债招标: 中国新年首支国债中标利率低于预期,配置盘介入踊跃

(重发以在标头标明"更新版1")

* 新年首支五年期国债中标利率3.15%,低于预期

* 投标倍数1.92倍,配置户参与踊跃

* 市场情绪偏乐观且资金面尚宽

路透上海1月9日 - 中国财政部周三招标发行今年首支五年期国债,中标利率低于预期.资金面尚宽,配置盘介入踊跃.本期国债与此前国开行新债招标结果均向好,为开年的债市增添暖意.

交易员指出,目前五年期国债收益率位于2012年以来的高位区间,虽然绝对收益率低于同期限金融债,但对于讲究平衡分布的配置盘来讲,仍值得介入.加之昨日国开行新债发行带动市场乐观情绪,及资金面的配合,造就了今日1.92倍的投标倍数.

业内人士透露,财政部稍早招标发行的260亿元人民币五年期固息国债,中标收益率为3.15%,低于此前市场预测均值3.17%.该债边际中标收益率为3.18%,投标倍数1.92倍.

"开年的两期债都招得不错,(国债)招标结果比昨天预期的低,除了资金的因素,从久期上看,五年期国债一直受银行欢迎."上海一银行交易员称.

北京一银行交易员指出,除了市场因素外,最新发布的招标规则提高了甲、乙类投标机构参与投标的总量,对投标倍数也起到推高作用.但在今日新债招标中,仍然是由需求主导.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示,五年期品种最新收益率为3.2183%.二级市场上,剩余期限约4.60年的120014券 最新报价收益率为3.1950%/3.1822%.

中国国家开发银行 周二今年首批五债联发(市场戏称为"福娃债)中标利率均低于预期.持续宽松的资金面下,投资者的配置需求得以释放.在国开债后续收益率将温和波动预期推动下,配置盘介入较为积极.

今日早盘,质押式回购利率 主要品种均有不同程度下跌,其中七天回购利率下跌逾8个基点(bp),14天回购利率下行约17bp.

刊登在财政部的公告显示,该期国债为财政部今年第一期记账式国债,按年付息,采用混合式招标方式,标的为利率.全部为竞争性招标,招标结束后,不进行甲类成员追加投标.