中国数据: 12月出口同比增14.1%远超预期,进口增6%--海关

路透北京1月10日 - 中国海关周四公布,2012年12月出口同比增长14.1%,远高于路透调 查预估中值4%;进口同比增6%,亦高于预估的3%;当月贸易顺差为316.2亿美元. 海关同时公布,全年贸易顺差为2,311亿美元,扩大48.1%;进出口总值38,667.6亿美元,同 比增6.2%. 全年出口和进口分别同比增长7.9%和4.3%. 12月贸易数据详情如下: 指标 2012年12月 路透调查中 区间 上月 上年同期 实际值 值 出口(%) <CNEXP 14.1 4 2-7.5 2.9 13.4 =ECI> 进口(%) <CNIMP 6 3 0.5-8 0 11.8 =ECI> 贸易顺差(亿美 316.2 197 108-240 196.3 165.2 元) 浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn) 欲浏览中国已公布经济指标,请点选 ECI/CN;数据页面请点选 ECONCN.(完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)