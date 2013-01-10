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货币新闻 | 2013年 1月 10日 星期四 10:06 BJT

中国数据: 12月出口同比增14.1%远超预期,进口增6%--海关

路透北京1月10日 - 中国海关周四公布,2012年12月出口同比增长14.1%,远高于路透调
查预估中值4%;进口同比增6%,亦高于预估的3%;当月贸易顺差为316.2亿美元.
    
    海关同时公布,全年贸易顺差为2,311亿美元,扩大48.1%;进出口总值38,667.6亿美元,同
比增6.2%.
    
    全年出口和进口分别同比增长7.9%和4.3%.
    
    12月贸易数据详情如下:
    
 指标            2012年12月  路透调查中     区间        上月     上年同期  
                   实际值        值                              
 出口(%) <CNEXP     14.1         4         2-7.5        2.9         13.4
 =ECI>                                                           
 进口(%) <CNIMP      6           3         0.5-8         0          11.8
 =ECI>                                                           
 贸易顺差(亿美     316.2        197       108-240      196.3       165.2
 元)                                                             
                                                                 
 
    浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)
    欲浏览中国已公布经济指标,请点选 ECI/CN;数据页面请点选 ECONCN.(完)

 (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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