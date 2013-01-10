《中国金融分析》本周净回笼创近三个月新高,逆回购力度料随春节临近加大

* 本周公开市场净回笼2,200亿元,创近三个月来新高

* 资金需求双高峰渡过,加之逆回购集中到期

* 春节日益临近,备付压力等料令机构对逆回购依赖度渐增

作者 康熙泽

路透北京1月10日 - 随着"年末+例行存款准备金清算补缴"的资金需求双峰渡过,及新年伊始逆回购密集到期,致本周中国央行公开市场延续了开年首周的净回笼,规模达2,200亿元人民币,创近三个月来高点.

虽然宽资金支撑下,机构对公开市场的需求一般,不过业内人士指出,中国春节假期的脚步已渐行渐近,流动性受迫于备付压力等因素将有波动,节前机构对逆回购操作依赖度料逐渐有升.

而对比龙年春节前夕,市场热盼央行调降存款准备金率以解资金困局的情况,蛇年春节若公开市场逆回购这颗"定心丸"药效持续,预计节前市场对降准预期将不会如去年般明显升温.

国泰君安证券固定收益部研究主管周文渊称,虽然当前资金面未脱宽松,不过春节临近,包括银行备付压力趋增、财政存款上缴等对扰动资金的因素将增加,预计1月下旬起资金面可能会慢慢较此前收紧,届时还需依靠逆回购操作平滑资金.

"(未来)每周(逆回购)都会保持一定量的操作吧,而且临近月末操作规模可能会加大."他说.

受元旦假期影响,中国央行于上周六进行了开年来首次公开市场操作,不过操作手法上一改此前例行的逆回购期限,转而变为五天期,金额900亿元.据此计算,当周公开市场操作净回笼200亿元,开年至今累计净回笼规模为2,400亿元.

数据并显示,此前公开市场单周净回笼高点为2012年10月15日-21日当周的2,210亿元.

华东一银行交易员表示,本周该行自身资金比较充裕,所以未参与逆回购投标,不过接下来至春节前这段时间,将选择性参与部分期限上可以跨春节的逆回购品种的投标,以满足资金需求.

本周具体操作方面,据央行公告显示,公开市场周四进行了总额550亿元的逆回购操作,其中七天期150亿元,利率3.35%;14天期400亿元,利率3.45%.周二则进行了380亿元七天和28天逆回购操作.

欲浏览去年三季度来中国央行公开市场单周净投放或净回笼资金变化图,请点选:(r.reuters.com/wuj25t)

**春节前政策预期料稳定**

回首龙年春节前夕,因备付压力让机构多少喘不过气来,当时市场热盼央行节前下调存款准备金率以解资金困局.

不过多数受访业内人士认为,今年情况已经发生改变.自去年年中后,公开市场逆回购滚动操作,运用日益娴熟且灵活性不断提升,大大稳定了敏感时点资金面的波动,那么只要逆回购这颗"定心丸"药效持续,预计蛇年春节前市场内的降准预期将不会再如去年般明显升温.

"去年春节的时候还没有持续逆回购呢,今年情况不一样了啊.大家的预期还是比较稳定的."上述银行交易员称,虽然不排除20日之后资金面出现紧张的可能,不过相信逆回购到时会输血施援.

一般年底受银行存款争夺战影响,资金面波动比较剧烈,不过回顾去年12月中后期,虽然彼时二级市场回购利率也有起伏,但流动性整体维持相对宽裕的状态,市场多预期当时的货币政策以稳为主.

对于春节前降准的可能性,国开证券宏观经济分析师杜征征认为,监管层对于春节后通胀上涨是有所顾忌的,由此预期节前央行动用降准以及调整利率工具的概率都比较小.

不过周文渊提到,春节流通中现金需求每年差不多在一万亿元左右,再加上逆回购到期量,还有财政存款上缴也有2,000-3,000亿元,所以节前央行降准仍有可能.

"虽然央行可能加大逆回购的规模,但还是有可能降准."他说.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 380

(周四) 550

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 3,130

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净回笼 2,200