版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 9日 星期三 12:09 BJT

中国货币市场: 资金遍地短期回购利率跌势难抑,机构视线渐转向跨春节资金

路透上海1月9日 - 中国银行间资金市场周三早盘质押式回购利率 整体重
心继续下移,年初以来的资金宽裕局面仍在延续,机构资金需求偏弱,短期内回购利率跌势难
抑.
    
    交易员并指出,当前宽松的流动性已足以支撑机构春节假期前的资金需求,一些机构则未
雨绸缪,将视线逐渐转向跨春节的资金.
    
    "宽松,都没什么(机构)借钱的,都紧着出呢...长期的两个月、三个月的(资金)我们在收
,感觉现在也不是很难借,"华东一银行交易员称.
    
    该交易员并指出,当前资金相当宽裕,回购利率近期看不到反弹的空间,但从历年春节前
的市场表现看,资金面出现波动仍是难免的,届时回购利率或将随之走升.
    
    今年春节长假为2月9日-15日.
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间12:03              今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ==========================================================
    质押式回购加权平均利率        
    其中:隔夜                  2.0945      2.1245      -3.00
    七天                       2.9976      3.1081     -11.05
    14天                       3.0075      3.1808     -17.33
    ==========================================================(完) 

 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐