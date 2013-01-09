中国货币市场: 资金遍地短期回购利率跌势难抑,机构视线渐转向跨春节资金

路透上海1月9日 - 中国银行间资金市场周三早盘质押式回购利率 整体重 心继续下移,年初以来的资金宽裕局面仍在延续,机构资金需求偏弱,短期内回购利率跌势难 抑. 交易员并指出,当前宽松的流动性已足以支撑机构春节假期前的资金需求,一些机构则未 雨绸缪,将视线逐渐转向跨春节的资金. "宽松,都没什么(机构)借钱的,都紧着出呢...长期的两个月、三个月的(资金)我们在收 ,感觉现在也不是很难借,"华东一银行交易员称. 该交易员并指出,当前资金相当宽裕,回购利率近期看不到反弹的空间,但从历年春节前 的市场表现看,资金面出现波动仍是难免的,届时回购利率或将随之走升. 今年春节长假为2月9日-15日. 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ========================================================== 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0945 2.1245 -3.00 七天 2.9976 3.1081 -11.05 14天 3.0075 3.1808 -17.33 ==========================================================(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)