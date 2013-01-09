中国汇市: 人民币早盘微升恢复平静,清淡市况或延续至春节后

* 人民币即期早盘微升
* 中间价回稳,未显连续引导升值之势
* 市场恢复平淡,结汇为多
* 春节前料维持清淡市况
路透北京1月9日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微升.中间价随隔夜美元指数
微降,但市场上成交再次恢复平淡,稀疏的客盘仍以结汇为主.交易员预计相对清淡的市况可
能延续到春节之后.
今年春节长假为2月9日-15日.
"今天没什么变化,元旦之后头寸没什么改变.也没什么客盘,现有的还是以结汇为主,市
场走得也很重."北京一国有银行交易说.
人民币中间价在昨天大幅跳升创八个月新高后,今天基本持稳,未显出连续引导升值的趋
势.上述交易员认为,这可能是监管层不想使成交和中间价背离太远,差距有个逐步收窄的过
程.
北京时间12:06,人民币兑美元即期报6.2227元,上日收报6.2241元.今日人民币兑美元中
间价 为6.2814元,上日中间价为6.2804元.
日圆兑美元和欧元周三在亚洲盘初继续上涨,因投资人对美元及欧元锁住获利,尽管市场
预计日本央行将进一步放松政策.
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFO
R=最新报在6.2980/95,上日尾盘为6.3040.
北京时间12:07,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新
报在6.2009/21元,上一交易日尾盘报6.2045元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将
人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(
完)
人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]
人民币汇率市场报导/掉期
全球主要外汇市场收盘报导
人民币离岸/NDF相关新闻
全球外汇市场主要消息
人民币在岸相关新闻
全球外汇动态
人民币外汇期权
(发稿 李然; 审校 张喜良)