中国汇市: 人民币早盘微升恢复平静,清淡市况或延续至春节后

* 人民币即期早盘微升 * 中间价回稳,未显连续引导升值之势 * 市场恢复平淡,结汇为多 * 春节前料维持清淡市况 路透北京1月9日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微升.中间价随隔夜美元指数 微降,但市场上成交再次恢复平淡,稀疏的客盘仍以结汇为主.交易员预计相对清淡的市况可 能延续到春节之后. 今年春节长假为2月9日-15日. "今天没什么变化,元旦之后头寸没什么改变.也没什么客盘,现有的还是以结汇为主,市 场走得也很重."北京一国有银行交易说. 人民币中间价在昨天大幅跳升创八个月新高后,今天基本持稳,未显出连续引导升值的趋 势.上述交易员认为,这可能是监管层不想使成交和中间价背离太远,差距有个逐步收窄的过 程. 北京时间12:06,人民币兑美元即期报6.2227元,上日收报6.2241元.今日人民币兑美元中 间价 为6.2814元,上日中间价为6.2804元. 日圆兑美元和欧元周三在亚洲盘初继续上涨,因投资人对美元及欧元锁住获利,尽管市场 预计日本央行将进一步放松政策. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFO R=最新报在6.2980/95,上日尾盘为6.3040. 北京时间12:07,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新 报在6.2009/21元,上一交易日尾盘报6.2045元. 中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将 人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.( 完) 人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN] 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 张喜良)