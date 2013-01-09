中国证券: 证监会近日将启动IPO财务核查,新股发行料推迟到3月后

路透北京1月9日 - 数位消息人士向路透证实,中国证监会近日将启动IPO在审企业2012年度财务报告专项检查,旨在提高发行人信息真实度.此次专项检查在业内人士看来"要求严格,前所未有".

目前有882家企业在新股申报排队,证监会在周二召开的IPO在审企业会议中指出,新股目前停止发行,但没有停止受理.

市场人士预计,在未来6个月中,新股申报的增量将会减少,申报的存量部分会有部分撤回.新股发行料将推迟到3月后.

一位参加上述会议的消息人士称,证监会要求"2012年财务报告专项检查工作的自查工作设定在1-3月,复核工作设定在4-5月,其后是抽查工作".

此外,证监会亦明确,创业板企业如果2012年业绩下滑,则已经不满足发行条件,要及时撤回申请,保荐机构不允许以中止方式排队等待时间.

去年12月28日,证监会发布《关于做好首次公开发行股票公司2012年度财务报告专项检查工作的通知》,要求目前正在排队的800多家IPO企业的中介机构须在今年3月31日前递交自查报告,证监会将在自查报告审核基础上,开展重点抽查工作,并要求对12项粉饰操纵利润的情形进行重点核查.

"谁也别心存侥幸,凡是进入行政受理程序的企业,就必须承担申报文件真实、准确、完整的责任,造成严重后果的,将承担更严重责任,若没有把握,就将申报材料撤回…证监会将成立不少于15个小组,约100多人,进行重点抽查."另一位参加会议的消息人士引述证监会官员在会议上的表述称.

一位中资券商投行部的老总提到,就新股专项核查规定来看,补材料意味着新股发行时间将推迟,预计3月底以后可能会有大量新股发行,但通过专项核查并引入刑法处罚,将促使IPO公司更真实,而大量新股的发行也促使IPO的价格更接近市场化.