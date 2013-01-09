路透基点: 新鸿基地产50亿港币融资案更多细节浮出水面

路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,香港新鸿基地产的50亿港币(6.45亿美元)融资案已均分为子弹式贷款和循环贷款两个部分.

根据消息人士,银行受邀以5亿港币和10亿港币两个层次参贷.

该笔贷款综合收益为158个基点,利率为较Hibor加码138基点,前端费100个基点.该无担保协议有25个基点的承诺费.

消息人士称,新鸿基筹资规模有可能超过预期的50亿港币,因有超过10家银行已经受邀,且该公司的关系银行可能加入.

消息人士表示,新鸿基地产计划在3月前完成交易.

一如此前报道,新鸿基地产自去年10月就开始与贷款银行进行磋商.

此外,标准普尔曾在给予1月7日Sun Hung Kai Properties(Capital Market)Ltd.发起的一笔十年期美元固息优先无担保票据"A+"的评级.该票据被置于由新鸿基地产提供担保的一个50亿美元的中期票据发行机制下来进行发行.所筹资金将用于一般营运支出以及为到期债务提供再融资.

新鸿基曾在2011年4月自行安排过一笔167.5亿港元的五年期再融资案,次级承销阶段的综合收益为85个基点,一般银团部分的综合收益是83个基点,贷款利率较香港银行间同业拆息(Hibor)高75个基点.借款人是新鸿基地产(金融服务)有限公司,由母公司新鸿基地产提供担保.

2011年10月时,新鸿基完成一档五年期Reg S美元债券定价,筹资5亿美元,利率较美国公债收益率高出245个基点,定价与最后参考价格相符.这档优先无担保债券票息为3.5%,续发价格为99.901,收益率3.522%.(完)