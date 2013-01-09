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亚洲 | 2013年 1月 9日 星期三 12:46 BJT

更新版 1-中国货币市场: 资金遍地短期回购利率跌势难抑,机构视线渐转向跨春节资金

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
    路透上海1月9日 - 中国银行间资金市场周三早盘质押式回购利率 整体重
心继续下移,年初以来的资金宽裕局面仍在延续,机构资金需求偏弱,短期内回购利率跌势难
抑.
    
    交易员并指出,当前宽松的流动性已足以支撑机构春节假期前的资金需求,一些机构则未
雨绸缪,将视线逐渐转向跨春节的资金.
    
    "宽松,都没什么(机构)借钱的,都紧着出呢...长期的两个月、三个月的(资金)我们在收
,感觉现在也不是很难借,"华东一银行交易员称.
    
    该交易员并指出,当前资金相当宽裕,回购利率近期看不到反弹的空间,但从历年春节前
的市场表现看,资金面出现波动仍是难免的,届时回购利率或将随之走升.
    
    今年春节长假为2月9日-15日.
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间12:43              今日(%)     上日(%)    变动(bp)
   ========================================================== 
     质押式回购加权平均利率：        
 其中:隔夜                    2.0945      2.1245      -3.00
 七天                         2.9976      3.1081     -11.05
 14天                         3.0075      3.1808     -17.33
 
     上海证交所质押式回购利率:           
 一天                         2.6700      1.9400     +73.00
 七天                         2.9000      2.8100      +9.00
 14天                         2.9300      2.9100      +2.00
 
     回购定盘利率:         
 隔夜                         2.1300      2.1600      -3.00
 七天                         3.0360      3.1700     -13.40
 14天                         3.0300      3.2000     -17.00
  
    Shibor:           
 隔夜                         2.1070      2.1450      -3.80
 七天                         3.0245      3.1500     -12.55
 三个月                       3.9031      3.9029      +0.02
 ==============================================================(完)

 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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