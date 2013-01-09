香港房地产: 11月各类私人住宅楼价再攀高峰,然动力弱

路透香港1月9日 - 香港差饷物业估价署周三发表的最新数据显示,11月全港各类私人住宅单位楼价再创纪录新高,环比上涨0.72%,较前月明显收歛;租金升幅也放缓,中小型住宅仍有约1%的按月升幅,豪宅租金则持平.
数据显示,2012年前11个月私人住宅楼价累计上升24.4%,当中尤以面积40平方米以下的小型单位升幅最为凌厉,达29%,至于面积160平方米以上大型豪宅的表现相对落后,涨10.4%.
香港政府去年10月底宣布向非本地居民买家开征15%的买家印花税,同时上调特别印花税税率和延长适用期两项"辣招",令楼市成交骤减.而据中原地产数据,楼价在辣招推出后短暂回调,但近期又再重拾升势.
据差饷物业估价署统计的临时数字,11月所有类别的私人住宅楼价指数为225.2,较10月份经修订后的临时数字223.6升0.72%,而前月环比升幅为2.7%.
按面积分类的五类型住宅楼价,除了160平方米以上大型单位环比轻微下跌0.4%外,其余均告上升,但升幅均不足1%,与前月上升2-3%大相径庭.
租金方面,去年11月各类私人住宅单位租金指数为150.9,1-11月累计涨11%.其中面积40平方米以下和40-69.9平方米单位期内升幅跑赢,分别升14%和12%.至于面积70平方米以上大单位租金于前11个月累计只有单位数字上升.反映市场对小型单位的需求较大.(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)