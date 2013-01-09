《交易视点》资金面改善推动中国债市小幅反弹--中金

路透北京1月9日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略月报认为，1月市场风险偏好继续提升的可能性不大，同时回购利率均值将有所回落，中国债市收益率曲线将呈现陡峭化下行的特征。其中，短期利率降幅大于中长期利率。
操作上看，配置型投资者仍可以按照资金进度进行均匀配置。交易型投资者适宜以3-5年中期品种为主。
**数据前瞻**
12月经济数据将呈现以下特征：通胀进一步反弹，但保持在我们预期范围内，季节性因素推动CPI上升至2.5%附近，低基数效应使PPI同比小幅上升至-1.8%。
需求短期内进一步回升的趋势并不明朗，春节因素的拉动尚未显现，工业增速小幅回落至9.9%，房地产投资的加速抵消基建投资的放缓，投资增速基本保持稳定。
促销力度的减弱使消费增速小幅下降。进出口同比低位反弹，但“虚高”成分的消失抑制反弹的幅度。
总体而言，四季度GDP同比增速有望上升至7.7%。贷款规模小幅上升至6000 亿，M2 增速受财政存款投放较低及同业资产收缩影响进一步下降至13.5%。
**流动性和供需状况**
1月份使资金面收紧的因素包括法定存款准备金补缴、逆回购的到期以及财政存款的季节性上升，但外汇占款和央行的公开市场操作有望减缓上述几个因素的冲击。
我们预计1月份资金面将继续趋于宽松，7天回购利率全月的均值有望下降至3%附近。
1月债券发行量减少，净增量也有所下降，供给压力不大。
**市场展望和投资建议**
1月市场风险偏好继续提升的可能性不大，同时回购利率均值将有所回落，收益率曲线将呈现陡峭化下行的特征。
尽管我们认为上半年市场风险偏好的提高使得利率产品缺乏系统性的交易机会，但1月份可能会出现阶段性的反弹。
一方面资金面将继续趋于宽松，回购利率均值有望下降，另一方面，风险偏好的回升会出现阶段性的受阻。
收益率曲线将出现陡峭化下行，短期利率的降幅大于中长期利率。从投资操作上而言，对于持有到期的配置型投资者而言，如果年内收益率升幅不大，那么等待收益率高点进行配置的择时策略意义不大，仍可以按照资金进度进行均匀配置。
而对于交易型投资者而言，在利率产品暂时缺乏系统性交易机会的情况下，利率债的配置更是出于流动市场展望和投资建议性需求和息差交易，同时考虑到1月份收益率可能出现阶段性回落，适宜以3-5 年中期品种为主。(完)
欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选
(整理 钟华; 审校 黄凯)