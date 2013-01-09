香港个股: 瑞安房地产旗下中国新天地3月起独立运营,分拆上市在进行中

路透上海1月9日 - 中国地产发展商--瑞安房地产 旗下负责商业地产运营和管理的中国新天地将于3月1日起独立运营.公司高层周三在上海表示,中国新天地的分拆上市计划仍在推进中,尚未得到最终批准,希望未来选择合适时机上市.

该公司主席罗康瑞在一小型媒体会上指出,分拆后,瑞安地产将会全力负责地产开发业务,中国新天地负责商业地产的管理.瑞安房地产开发的商业地产项目,将会以市价出售给中国新天地.

"(中国新天地)在等待一个适当时机上市,以体现公司优质商业物业的价值."他指出,此前瑞安房地产开发的上海新天地和企业天地,以及重庆,武汉等成熟商业地产项目都将注入中国新天地.未来中国新天地将会吸引一些战略投资者,目前已有一些大型机构在洽谈入股.

瑞安房地产去年5月公告,拟成立一家全资附属公司--中国新天地,并会向香港联交所提出上市申请.

据公司行政总裁李进港透露,目前瑞安房地产已建成的商业地产价值约280亿元人民币,1-2年内将建成的商业地产价值约400亿元.这意味着短期内中国新天地可选择收购的资产池接近700亿元.

罗康瑞还表示,中国新天地除了收购母公司瑞安房地产的商业地产项目外,未来亦会考虑收购其他商业项目进行翻新和重新定位,扩大公司营收规模.另外,公司已收购一家商业地产管理公司,未来中国新天地还将扩大商业地产的管理业务.

对于瑞安房地产,此次分拆除了可以享受商业地产市场化后的溢价,还可以轻装上阵,加速其开发项目的周转率.

"之前都是做的大型地产项目,公司在兼顾开发和商业运营,我们在执行和人才上都有一定难度."李进港表示,分拆后,瑞安房地产将会考虑发展一些中小型高端项目,成为目前公司清一色大项目发展策略的补充.

瑞安房地产在内地开发、出售、租赁、管理及经营创新及优质的住宅、办公楼、零售、娱乐及文化等项目,知名项目例如上海新天地.目前,公司在上海、武汉﹑重庆﹑佛山及大连中心地段拥有八个处于不同开发阶段的项目,公司土地储备达1,330万平方米.