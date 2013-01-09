台湾债市: 101/9殖利率续小幅收低,传邮局买进15年券

路透台北1月9日 - 台湾10年期公债101/9殖利率周三继续小幅收低,因传有大型金融机构买进15年券102/1,引发部分空单回补.不过市场气氛尚未翻多,不致引发追价买盘进场,令101/9殖利率仍在近期高档盘整.

明日新五年券102/2即将标售,一般看法认为,银行手中资金相当充裕,料将基于养券需求进场投标,得标利率可望落在0.90%附近,欲高于0.91%甚至突破0.9288%年线的机率不高.若标售结果符合预期,则明日101/9殖利率区间看在1.16-1.18%.

"小绿绿(邮局)有进来买102/1,引发了其他人追价."一证券商交易主管说.

另一证券商交易主管则认为,以整条殖利率曲线来看,15年券与10年券的存续期只差五年,但殖利率却高了30个基点."既然邮局是10年券的大买家,以102/1来控盘,挺优的."

台湾央行将在明日中午标售五年券102/2,金额400亿台币.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 +0.30 0.9085 0.9025-0.9085 35.5

10 101/9 -0.05 1.1685 1.1658-1.1690 155.0

15 102/1 -1.70 1.4700 1.4700-1.4850 24.5

30 101/8 +0.15 1.7020 1.7020-1.7050 2.5

除明日将标售五年公债外,下周二包括台积电 与鸿海 也都将标售公司债.其中台积电发行总额将达214亿台币,鸿海也有90亿.交易商认为,债市筹码供给短期内大幅增加,将让实质买盘好整以暇,不会引发积极追价的多头行情.

"虽然买公司债有额度限制,去化不了太多资金,但供给量太大也是有隐忧."一证券商交易员说.

另一寿险业交易员则认为,筹码供给虽多,但市场的资金也不少,应该蛮容易被消化.

年期 期别 收盘价

30 101/8 1.7020

20 101/7 没有成交

10 101/9 1.1685

5 101/6 0.9000