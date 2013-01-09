《交易视点》中国今年转债投资相对价值有提升,波段略重于配置--中金

路透北京1月9日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略月报认为，短期利用转债防守反击能力把握股市反弹行情和个券机会仍是主线。全年绝对回报仍不能太乐观，对上半年转债市场持有回报中性预期为1.3-6.0%。

操作上看，波段操作仍可能略重于配置，“悲观中买入，乐观中卖出”原则仍应坚持，左侧买入与金字塔建仓、适时止盈仍是较好的选择。

**策略观点**

转债指数在2012年整体表现平淡，亮点出现在年底。转债指数相对表现不及信用债，年底不幸又被股指反超。个券方面有可圈可点之处。

目前转债仍处于其发展历史的第三阶段。市场整体并没有大幅脱离低风险区域，但安全边际略有降低。个券之间投资特性分化明显。

**宏观利好权益市场,但波段机会仍是重点**

宏观环境看，短期经济企稳、通胀保持温和并逐步提升，货币政策中性偏松，对权益市场更为有利。

2013年股市仍难以出现业绩推动型的趋势性行情，资金面和情绪波动等仍是股指波动重要驱动力，趋势总体平缓，波段机会仍是重点。

短期看，经济数据向好仍有惯性、资金面问题不大，改革及城镇化题材都难以证伪，基金仓位不高，新股发行空窗期利于股市“休养生息”，有利于行情的进一步演进。

但市场预期趋于一致，对诸多利好已经有所反应，这意味着反弹可能过半。3、4月份是敏感时点，提防投资者“打提前量抢跑”。震荡市背景下，继续过快上涨将令我们转为谨慎，稍作休整有利于行情的持续。

**上半年转债发行量料寥寥无几**

转债供求方面，大盘转债发行恐慢于市场预期，上半年转债发行量将寥寥无几。

而需求资金将增多，转债基金将提高仓位及加大杠杆操作，债基、券商调整资产配置，QFII继续增持。

转债估值波动幅度有限，但对转债回报有望起到“锦上添花”作用。债底难以明显成为转债价格和回报驱动力，转债市场来自于纯债市场的机会成本降低。条款博弈方面可关注点不多。转股套利等所谓“套利机制”可操作性不强。

转债运行特征可能与2002-2005年似曾相识，尤其是股市状况，但条款和估值有所不及。而02-05年的经验告诉我们，对整体回报不能给予太高期待，但值得利用转债防守反击能力博弈股市反弹。

**上半年转债持有回报料为1.3-6.0%**

总体看，短期利用转债防守反击能力把握股市反弹行情和个券机会仍是主线。全年绝对回报仍不能太乐观，我们对上半年转债市场持有回报中性预期为1.3-6.0%。

对应到转债市场操作层面，波段操作仍可能略重于配置，“悲观中买入，乐观中卖出”原则仍应坚持，左侧买入与金字塔建仓、适时止盈仍是较好的选择。

转债品种相对配置价值有望略超过信用债，且有波段操作机会，前期已经建议提升仓位到超配。短期继续追涨已经需要较高的交易能力，转为持有中关注止盈机会。

**个券点金**

个券方面，转债择券空间十分有限，仓位控制比个券选择甚至还要重要。其中大盘转债及重工、国电仍适合波段操作，博弈系统性机会。

国投、川投、南山、同仁及小盘转债更侧重其配置价值，或有个股行情。前期已建议对国投左侧逐步止盈，工行处于止盈的边缘。