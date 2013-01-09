中国电力: 脱硝电价试点扩大至全国,每度电仍补偿8厘钱--发改委

路透北京1月9日 - 为促进节能减排,中国国家发改委日前决定,将脱销电价试点范围从现行14个省扩大到全国所有燃煤发电机组,补偿标准为每度电8厘钱(0.008元/千瓦时),和此前试点标准一致.
发改委网站周三刊登的通知称,新规定自2013年1月1日起实行.而发电企业执行脱硝电价后所增加的脱硝资金暂由电网企业垫付,今后择机在销售电价中予以解决.
为加强环境保护,促进节能减排,中国实行严格的火电厂大气污染物排放标准,火电机组烟气脱销是的重中之重.对于备受亏损困扰的火电企业来说,推进脱销工作的同时,也一直期盼脱销电价政策的落实,以弥补设施运行成本.
此前在2011年11月,发改委出台燃煤发电机组试行脱硝电价政策.对北京、天津、河北、山西等14个省市符合国家政策要求的燃煤发电机组,上网电价在现行基础上每度电加价8厘钱,用于补偿企业脱硝成本.
据发改委的通知称,此项措施对氮氧化物减排发挥了重大作用,2012年上半年,全国氮氧化物排放量首次出现同比下降0.24%;全国脱硝机组平均脱硝效率40.3%,较去年同比提高16.1个百分点.
发改委要求,各地价格主管部门要及时对已安装脱硝设施的燃煤机组执行脱硝电价,调动发电企业脱硝积极性;会同有关部门加强对发电企业脱硝设施运行情况的监管,督促发电企业提高脱硝效率.(完)
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)