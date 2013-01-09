台湾汇市: 台币收盘微升,人民币给予作空美元想像空间

* 外资美元买盘午后转向卖方 * 人民币持坚引领亚币趋升 * 明日主要交投落在28.950-29.050 路透台北1月9日 - 台币兑美元 周三收升1.7分报29.110.由于离岸人民币 高位于午后升破6.20,引发外资美元买盘跟着转向卖方,加上出口商抛汇卖压仍在,令台币跟随 其他亚币微幅偏升.交易员表示,若人民币表现依旧持坚,台币有机会于盘中再度测试升破29元 关卡. 汇银人士指出,由于金融市场对第四季企业财报仍有疑虑,观望气氛浓厚,台币早盘波动不 大,外资也因台股表现未能有效突破,而见美元买盘浮现.但人民币升值议题再度于市场发酵, 随着离岸人民币领先在岸报价升破6.20元后,台币午后明显趋升,但外商及出口商追价仍显得 谨慎,成交量也未能有效放大,令市场未能对台币能否于农历春节前持续升值取得共识,后市走 向并未完全明朗. "去年台币就是跟着人民币升值、贬值,如果人民币续强,台币走强的机率就相对高一点." 一名本地银行交易员说. 上日人民币 中间价大幅跳升创八个月新高,引发亚洲市场对亚币连带走升的想 像空间.但此间交易员看法未趋一致.部分交易员认为人民币长期走升的趋势不变,因其汇率波 动或将逐步放宽,但其汇价表现应与其他亚币脱勾看待,特别是全球经济成长仍有诸多疑虑. 人民币兑美元即期 周三收盘微跌,但盘间创出历史新高至6.2216元.中间价随 隔夜美元指数微降,场内交投亦再次恢复平淡,在高位保持窄幅振荡.交易员预计,清淡而胶着 的市况可能延续到春节长假(2月9日-15日)之后. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币除一周天期换汇点在平盘附近 盘旋外,一个月期以上天期换汇点折价幅度重新扩大折价,显示海外投资人重新看升台币,与现 汇市场表现一致. 台股加权指数 周三收升0.22%,报7,738.64点;外资及陆资今日在台股卖超3.6亿台 币,连续第四个交易日卖超,累计卖超190.08亿台币. 新兴汇市方面,多数新兴亚币周三升高,韩元 盘旋在17个月高位,因中国人民币 中间价升高意味着此间汇价将反弹,且市场预期日本将祭出更多刺激举措. 本周重要事件及数据包括周三美国抵押贷款指数;周四英国央行公布利率决定、欧洲央行 管委会会议随后公布利率决议、美国一周初请失业金人数,及周五美国国际贸易收支、韩国央 行基准利率. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.110 29.127 29.003-29.127 29.127 5.95 6.81 元太外汇经纪公司 29.006 29.029 29.003-29.075 29.075 2.79 2.86 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.015/0.000 美元/台币六个月期 -0.250/-0.225 -0.210/-0.190 (完)